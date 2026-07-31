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Kolesarstvo

Pogačar se vrača domov: v Komendi tridnevni kolesarski praznik

Komenda, 31. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Tadej Pogačar

Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji se Tadej Pogačar vrača v domačo Komendo, kjer bo v prihodnjih dneh v središču tridnevnega kolesarskega praznika. Današnje dogajanje se bo začelo z novinarsko konferenco, ki jo bomo od 17. ure v živo prenašali na naši spletni strani, vrhunec večera pa bosta osmi Kriterij Tadeja Pogačarja in sprejem najboljšega kolesarja na svetu.

Dogodek Pogi Challenge so prvič organizirali lani, ko so se rekreativni kolesarji na preizkušnji S Klanca v klanec skušali izogniti Pogačarjevemu lovu na poti od Klanca pri Komendi do Plaže na Krvavcu. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji je tedaj ujel vse razen enega udeleženca.

Letošnja prireditev bo združila dva projekta iz preteklih let – vzpon S Klanca v klanec in Kriterij Tadeja Pogačarja. Tridnevni program bodo odprli v petek, ko bo Pogačar skupaj z mamo Marjeto in očetom Mirkom ob 17. uri stopil pred predstavnike medijev. Neposredni prenos novinarske konference boste lahko spremljali na naši spletni strani.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Zvečer bo sledila osma izvedba kriterija, na katerem se bodo v Komendi zbrala številna znana imena svetovnega kolesarstva. Kolesarje čaka 35 krogov na 980 metrov dolgi krožni progi.

Kriterij bo potekal kot dirka na točke, zato zmaga ne bo nujno pripadla kolesarju, ki bo prvi prečkal ciljno črto, temveč tekmovalcu, ki bo med dirko zbral največ točk.

Na startnem seznamu so med drugim Isaac del Toro, Michael Matthews, Mikkel Honore, Ryan Gibbons, Pascal Ackermann, Matteo Trentin, Felix Grossschartner, Tim Wellens, Rui Costa, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Jaka Primožič, Matic Žumer, Tilen Finkšt in Erazem Valjavec.

Po koncu dirke bo ob 20.30 sledila podelitev nagrad, ob 20.45 pa še uradni sprejem za Pogačarja ob njegovi vrnitvi z dirke po Franciji.

Otroški izzivi in lov na Pogačarja

Sobota bo namenjena predvsem družinam in najmlajšim kolesarskim navdušencem. Otroci različnih starosti se bodo pomerili v Pogačarjevem izzivu, obiskovalce pa bodo v navijaški coni pričakale športne in ustvarjalne dejavnosti ter številni zabavni izzivi.

Vrhunec tridnevnega dogodka bo v nedeljo, ko bodo rekreativni kolesarji Pogačarja znova poskušali premagati na preizkušnji S Klanca v klanec. Okoli 1200 udeležencev se bo ob 10. uri podalo na traso od Komende do Plaže na Krvavcu, nekaj minut pozneje pa se bo za njimi v lov pognal tudi slovenski šampion.

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Po koncu vzpona se bo dogajanje preselilo nazaj v Komendo. Pogačarja bo s Krvavca s helikopterjem pripeljal smučarski skakalec Domen Prevc, sledili pa bodo druženje, razglasitev zmagovalcev dobrodelne dražbe in slovesen zaključek kolesarskega praznika.

Celoten izkupiček dražbe Pogačarjevih predmetov bo namenjen Fundaciji Tadeja Pogačarja, ki pomaga otrokom in mladostnikom s težjimi boleznimi, predvsem rakom, ter njihovim družinam.

kolesarstvo pogačar pogi challenge

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