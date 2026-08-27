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Kolesarstvo

Pogačar: Ko je Mas poletel mimo mene, sem bil kar šokiran

Tarragona, 27. 08. 2026 20.02 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
N.M.
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je po novi etapni zmagi na Vuelti razkril, da se četrtkov dan ni odvil povsem po načrtih. Slovenca je na zadnjem vzponu presenetil Enric Mas, ki ga je ujel, nato pa sta tekmeca v zaključku tudi sodelovala. Pogi je nato v ciljnem sprintu upravičil vlogo favorita in prišel do tretje etapne zmage na letošnji dirki ter šeste v karieri na Dirki po Španiji.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je znova dokazal, da na letošnji Dirki po Španiji velja za prvega favorita in da ničesar ne bo prepuščal naključju. Kljub nekoliko nepričakovanemu dogajanju je na koncu znova donela slovenska himna. "Imeli smo načrt, da etapo prepustimo begu, pa je trajalo skoraj dve uri, da so vzpostavili skupino na čelu. Na koncu nam ni bilo treba narekovati ritma več kot pol etape. Vsi v ekipi so opravili dobro delo, skupaj pa smo skušali pripraviti napad za zmago," je dejal po koncu.

"Resnično sem bil zelo presenečen na vrhu vzpona, ko je Mas 'poletel' mimo mene kot raketa.Tega nisem pričakoval, saj so mi po radijski zvezi povedali, da imam okoli 40 sekund prednosti pred zasledovalci, Masa pa ni omenjal nihče. Ko me je prehitel, sem bil kar šokiran," je pokomentiral dogajanje.

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"Bil sem vesel, da sva bila skupaj v zadnjih desetih kilometrih, saj nisem imel vode, obenem je še veter pihal v prsi. Lepo je bilo imeti zaveznika do konca. Vedel sem, da ga lahko premagam v sprintu. Hvaležen sem mu bil, saj je na polno sodeloval do ciljne črte, sam pa sem tudi dal vse od sebe," je še zaključil.

V petek kolesarje čaka nova zahtevna preizkušnja. Na 149,8 kilometra dolgi etapi od Val d'Albe do Aramona bo znova veliko priložnosti za napade, predvsem pa bi lahko prišlo do novih razlik med najboljšimi v skupnem seštevku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
KOLESARSTVO TADEJ POGAČAR VUELTA

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KOMENTARJI1

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Roko66
27. 08. 2026 21.02
A bejži,si bil šokiran...hahahahaha prva misel,Mauro kake žgance si mi zmešal danes? Hahahaha ke komedija!
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