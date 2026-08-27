Pogačar: Ko je Mas poletel mimo mene, sem bil kar šokiran

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je znova dokazal, da na letošnji Dirki po Španiji velja za prvega favorita in da ničesar ne bo prepuščal naključju. Kljub nekoliko nepričakovanemu dogajanju je na koncu znova donela slovenska himna. "Imeli smo načrt, da etapo prepustimo begu, pa je trajalo skoraj dve uri, da so vzpostavili skupino na čelu. Na koncu nam ni bilo treba narekovati ritma več kot pol etape. Vsi v ekipi so opravili dobro delo, skupaj pa smo skušali pripraviti napad za zmago," je dejal po koncu.

"Resnično sem bil zelo presenečen na vrhu vzpona, ko je Mas 'poletel' mimo mene kot raketa.Tega nisem pričakoval, saj so mi po radijski zvezi povedali, da imam okoli 40 sekund prednosti pred zasledovalci, Masa pa ni omenjal nihče. Ko me je prehitel, sem bil kar šokiran," je pokomentiral dogajanje.