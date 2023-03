Slovenci po Sanremu: Naredili smo vse, van der Poel je bil razred zase

Za nami je prvi od petih spomenikov na koledarju kolesarske sezone. Po 294 kilometrih se je v Sanremu veselil Mathieu van der Poel. Od slovenskih predstavnikov se je najbolje odrezal Tadej Pogačar na četrtem mestu, vse do zadnjih kilometrov pa se je dobro držal tudi na koncu osmi Matej Mohorič. Oba sta si bila po dirki enotna, da sta v danih razmerah dosegla maksimum. Pogačar je obljubil tudi, da se bo v prihodnjih sezonah še vračal na to prizorišče.

Prvega od petih kolesarskih spomenikov v letu 2023 je s prizorišča spremljal tudi naš novinar Matic Flajšman, ki je v cilju zbral odzive slovenskih akterjev. Tako Tadej Pogačar kot Matej Mohorič, ki je branil lansko zmago, sta pred začetkom sodila v ožji krog favoritov. Vse do zadnjih kilometrov sta bila blizu uspehu, na koncu pa je vendarle nekaj zmanjkalo. "Na Sanremu je vedno stresno. Ko prideš ob obalno cesto, se začne pravo dirkanje. Pred vsakim vzponom je, kot da bi sprintali do cilja. V takšnih razmerah pridejo do izraza kolesarji, kot sta Wout van Aert in Mathieu van der Poel. Ampak to mi ugaja, zato bom šel tudi na severne klasike," so bile prve besede Tadeja Pogačarja, ki je bil zadovoljen, čeprav je na koncu ostal brez tako želene zmage.

"Zelo sem užival. Ni bilo težkih trenutkov. Seveda je bilo v finalu brutalno težko, ampak dirka je bila tekoča, tudi ekipa je bila super. Zato sem zelo zadovoljen," je pojasnil dvakratni zmagovalec dirke po Franciji. Lani je Milano–Sanremo končal na petem mestu, letos je bil četrti. Odlična napoved torej, da svoje dosežke v prestolnici italijanske popevke v prihodnje še izboljša: "Pričakujejo se zmage, ampak vedel sem, da bo na Sanremu to težko uresničljivo. Vem pa, da bom še prihajal na to dirko in vsakič znova poskušal. Upam, da se bom enkrat tudi jaz veselil."

Mohorič: Naredil sem največ, kar sem lahko Podobnega mnenja je bil po koncu kar 294 kilometrov dolge preizkušnje, najdaljše na koledarju svetovne serije, tudi Matej Mohorič. "Naredil sem največ, kar sem lahko. Lahko sem zadovoljen z dirko. Ekipa je opravila izvrstno delo. Nimam si kaj očitati, ker sem se potrudil po najboljših močeh. Žal sem se 'usedel', ko je Tadej spustil svojo bombo. Nisem več imel metka, da bi sledil. Nimamo kaj. Noge so super, zato se že veselim dirk v Belgiji. Za danes pa čestitke vsem štirim, ki so bili v ospredju. Osmo mesto je največ, kar sem lahko danes dosegel." Mohorič je iz kombinacij za končno slavje izpadel, ko je Pogačar na vzponu do Poggia še zadnjič poskušal s pospeševanjem. Morda bi bilo drugače, če bi veter pihal v nasprotno smer. "Na vrhu vzpona je bil veter v hrbet, zato je bilo manj zavetrja in je bilo težko slediti. Ravno obratno kot lani," je razložil Mohorič, ki je športno priznal, da so bili v ospredju tokrat enostavno tisti z najboljšimi nogami.