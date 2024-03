Beg 30 kilometrov pred ciljem: Pogačar vnovič pometel s konkurenco in povečal prednost

Tadej Pogačar je na šesti etapi dirke po Kataloniji, na kateri so kolesarji prevozili 154,7 kilometra, znova pokazal svoje mišice in z zmago še dodatno povečal prednost v skupnem seštevku pred Špancem Mikelom Lando. V soboto je bila na sporedu zahtevna predzadnja etapa od Berge do Queralta. Zaključek je potekal navkreber, zadnji klanec pa dolg 6 km s povprečnim naklonom 7,2 odstotka. Že pred tem so morali tekmovalci premagati štiri kategorizirane vzpone, vključno z enim izven kategorije na Coll de Pradell (14,6 km/7,1 odstotka) 61 km pred ciljem. Skupaj je kolesarje čakalo kar 4085 višinskih metrov.