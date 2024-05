Drugi kronometer na Giru nova priložnost za Pogačarja

Tadej Pogačar je bil najboljši v sedmi etapi italijanske pentlje, takrat je ugnal Italijana Filippa Ganno in Američana Magnusa Sheffielda. Tudi pred Pogačarjem je nazadnje na kronometru na Giru slavil Slovenec, Primož Roglič je lani v 20. etapi na Svete Višarje pokoril konkurenco. Druga vožnja na čas bo pretežno ravninska z nekaj valovitimi površinami in približno 250 metri višinske razlike. Kolesarji bodo prečkali nekaj vasi ter vrsto manjših vzponov in spustov. Cesta se skoraj ves čas rahlo spušča proti obali Gardskega jezera.