Pogačar si je oddahnil, kot favorita na kronometru omenja Evenepoela

Šesta etapa od Macona do Dijona je pričakovano postregla s skupinskim sprintom, v katerem je največ moči imel Dylan Groenewegen. Tadej Pogačar v zadnjih kilometrih ni bil povsem v ospredju, je pa bil vseskozi blizu najboljšim in se tako izognil številnim padcem, ki so znova "klestili" karavano.

Obenem se je moral kapetan emiratov približno 80 kilometrov pred ciljem znajti sam, ko se je glavnina razbila na dva dela, prav vsi njegovi moštveni kolegi pa so ostali v drugi skupini. "Danes je bil lep primer, kako se lahko stvari na Touru zapletejo, četudi veter ni premočan. Na koncu je za nami zelo stresen dan. Vesel sem, da etapa ni bila predolga," si je v Dijonu po 163 kilometrih oddahnil prvi favorit za končno zmago.