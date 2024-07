Pogačar: Strinjal bi se, da še nikoli nisem izgledal tako dobro

"Sem super zadovoljen, da sem imel danes dobre noge na kraljevski etapi dirke po Franciji. Sedaj lahko potrdim, vzpon na Bonette sredi dirke je zastrašujoč. Na treningu je nekoliko lažji, saj lahko preskočiš zadnji kilometer. Tu smo trenirali ves mesec, med Girom in Tourom, to je bilo naporno obdobje. Te klance sem dobro poznal, dirko pa smo oddirkali popolnoma po načrtu, ki smo si ga zadali," je misli po 19. etapi strnil Tadej Pogačar .

Besede Slovenca je potrdil tudi njegov moštveni kolega Joao Almeida , ki v generalni razvrstitvi zaseda visoko četrto mesto: "Imeli smo načrt. Celotna ekipa je opravila izjemno delo tako kot vselej. Načrtovali smo napad na etapno zmago, bilo je napeto do konca, ampak sem zelo zadovoljen in lahko smo ponosni nase."

Kolesarska javnost je na petkovi etapi pričakovala napad v boju za skupni seštevek drugouvrščenega Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike). Toda Danec očitno ni premogel dovolj moči, zato so pri nizozemski ekipi v boj za etapno zmago poslali Mattea Jorgensona in Wilca Keldermana.

"Mislil sem, da bo Jonas (op. p. Vingegaard) napadel na vzponu na Bonette, toda narekovali smo dober tempo. Ubežniki so prav tako imeli visok ritem, tako, da mislim, da je bila danes etapna zmaga glavni cilj Visme. A vzel sem jo jaz," je dejal Pogačar.

In dodal: "Bil sem nekako že povsem izčpran v zadnjih dveh kilometrih. Ko sem ujel (Richarda) Carapaza in Simona Yatesa sem bil že res na meji z močmi, toda poskusil sem iztisniti še zadnje atome moči. Ko sem pospešil mimo Jorgensona sem popolnoma ubil svoje noge. Oziral sem se, da se ne bi vrnil in me presprintal. Tokrat je bil res močan, zato mu lahko samo čestitam, prav tako pa tudi vsem ostalim ubežnikom, ki so bili močni danes."