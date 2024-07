Pogačar spet brez dlake na jeziku: Užival sem, a etapa se ni odvila po naših načrtih

Dvakrat je Belgijec poskusil, nato pa se mu je ob protinapadu odpeljal Vingegaard, s sabo pa odpeljal tudi Pogačarja. Ta je ves čas ostajal za Dančevim zadnjim kolesom, vmes sta ujela tudi zadnje ubežnike in nato obračunala za etapno zmago. A boja ni bilo, ob pospešku 25-letnika zmagovalec Toura v letih 2022 in 2023 ni imel odgovora.

"Zelo sem užival, a etapa se ni odvila po naših načrtih. Vseeno ne bi mogel biti bolj zadovoljen z novo zmago. Čaka nas le še en dan in mislim, da bom v vožnji na čas užival ," je Pogačar dejal v prvem odzivu za organizatorje dirke. Z ekipo emiratov niso štartali na novo zmago: " Res sem bil presenečen, kako je dirka eksplodirala na prelazu Braus. Naši fantje so opravili super delo, do spusta nas je bilo veliko skupaj. Ko se je Marc Soler znašel v begu, je bilo za nas malo lažje. Skušali smo kar se da zlahka dirkati, a pri Soudalu Quick-Stepu so skušali napasti Vingegaarda, kar se je na koncu odvilo v mojo korist . "

Ocenil je le še nov obračun med njim in Vingegaardom. "Imel je nekaj težkih dni, a dokazal je, da ga je težko streti in da je velik borec. Vse je dal od sebe v današnji etapi in bil zelo močan," je pristavil slovenski as. Če bi mu pred Tourom dejali, da bo tako prevladoval v 111. izdaji dirke vseh dirk, nikomur ne bi verjel. Tudi pet zmag je zanj dovolj, je povedal organizatorjem: "Več kot dovolj je pet zmag. Dovolj bi bila že ena, no, pravzaprav bi bila dovolj že rumena majica, a na Touru moraš vzeti ponujeno."