Pogačarja čaka nova enodnevna klasika, kjer lovi tretjo zmago

Tadej Pogačar bo šestič nastopil na Liege-Bastogne-Liegeu. Prvič je leta 2019 zasedel 18. mesto, do tedaj pa je, ko je dirko končal, vselej zasedel mesto na stopničkah.

Leta 2020 je bil tretji, takrat je slavil njegov rojak Primož Roglič, leto kasneje je bil najboljši v sprintu peterice, lani pa je slavil prepričljivo zmago po napadu v zadnjih 35 km.

Največji tekmec slovenskega asa bo najverjetneje Belgijec Remco Evenepoel. Slednji je to preizkušnjo dobil v letih 2022 in 2023. Pred tremi leti Pogačar ni nastopil zaradi osebnih razlogov, leto kasneje pa je padel in si zlomil zapestje.