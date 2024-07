Pogačarja do tretjega naslova na Dirki po Franciji loči še kronometer

Sama trasa od Monaca do Nice je sestavljena zelo razgibano in vsebuje 650 višinskih metrov. Po treh ravninskih kilometrih sledi osem kilometrov dolg vzpon La Turbie (8,1 km/5,6 %), nato pa nekaj kolesarjenja po ravnem in krajši spust do začetka vzpona na prelaz Eze. Ta je dolg slaba dva kilometra, nato pa spet sledi nekaj ravnega pred skoraj deset kilometrov dolgim spustom. Za konec sledi še pet kilometrov ravnine do cilja v Nici in kronanja ob Azurni obali.