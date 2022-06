Pogačarja in druščino čaka kraljevska etapa na Veliko planino

Na 28. kolesarski dirki po Sloveniji bo danes med 11. in predvidoma 15. uro na vrsti kraljevska četrta etapa od Laškega do Velike Planine (152,1 km). V njej bo slovenski zvezdnik in prvi favorit za skupno zmago Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) branil zeleno majico vodilnega, ki jo je oblekel po zmagi na Celjskem gradu.

icon-expand Tadej Pogačar FOTO: Aljoša Kravanja Triindvajsetletnik si je tako že drugo leto zapovrstjo pokoril tekmece na poti do gradu v knežjem mestu, teren pa pripravil na vzponu na Svetino, kjer je tudi letos, tokrat sicer s pomočjo moštvenega kolega Poljaka Rafala Majke, pokazal, da je najmočnejši kolesar na letošnji dirki. Na zapletenem spustu po spolzkem cestišču s Svetine sicer nato z Majko nista tvegala, saj čez dva tedna prihaja precej večji izziv v podobi dirke po Franciji, na zadnjem vzponu pa je Pogačar vnovič vzel stvari v svoje roke in tekmecem odščipnil nekaj časa. Sobotno kraljevsko etapo bo Tadej Pogačar tako začel s sedmimi sekundami naskoka pred Majko, 55 sekund pa zaostaja Domen Novak (Bahrain-Victorious). Eden od štirih Slovencev v ekipi Bahrain-Victoriousa je nekaj časa še sledil ritmu dvojca ekipe emiratov na Svetino, nato pa je popustil, a ohranil skupno tretje mesto. PREBERI ŠE Pogačar: Res noro, tudi če je takšno vreme, gledalci pridejo Med najboljšimi desetimi sta od Slovencev še Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) na šestem ter Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) na sedmem mestu. V zahtevni gorski etapi Mezgec in Mohorič bržčas ne bosta krojila vrstnega reda pri vrhu, zato pa bodo vse oči uprte v Pogačarja, ki pili formo pred Tourom. Kolesarje pred zaključnim vzponom čakajo trije kategorizirani klanci, najprej na Jesenovo in Trojane v prvi tretjini trase, nato pa dobrih 50 km pred ciljem še vzpon na Črnivec, preden bo za konec na vrsti 8,2 km dolg vzpon na Veliko planino s povprečnim naklonom 7,6 odstotka. Velik izziv utegnejo biti tudi jutranji rezultati testov na novi koronavirus, ki je v petek oklestil prav ekipo vodilnega kolesarja na slovenski pentlji.