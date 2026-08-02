Pogačarja na Krvavec premagalo sedem kolesarjev

Najhitrejši med vsemi je bil na vzponu s Cerkelj na Krvavec Nemec Frederik Niessen, ki je klanec premagal v času 45 minut in 49 sekund. Drugo mesto je šlo v Italijo k Andreu Calzi, najboljši Slovenec pa je bil Mirko Kovačič na tretjem mestu. Pogačar je zaostal približno štiri minute, treba pa je vedeti, da se je na vzpon podal približno sedem minut za prvimi.

Dirka S Klanca na klanec se je, preden so kolesarji v koloni v sproščeni vožnji odšli proti Cerkljam, sicer začela v Pogačarjevi Komendi. Odprl jo je kar sam, pred tem pa je spregovorili v pogum vseh nastopajočih, teh je bilo 1189, kolikor je visok Krvavec.

Kot je Pogačar sam dejal pred začetkom, zadnje dneve ni dobro spal. "A zbudil sem se dobre volje, saj res lep dan," je v Komendi za začetek povedal dvakratni svetovni prvak, nato pa vsem zaželel, da bo težkega vzpona hitro konec, da se bodo lahko hitro vrnili v Komendo. Tja bo prišel s svetovnim prvakom v smučarskih skokih Domnom Prevcem s helikopterjem in nato nadaljevali z zabavo.

"Sam bom vrnil s helikopterjem. Se pa tega kar malo bojim, raje bi se vrnil s kolesom," je dejal Pogačar, ki je v angleščini pozdravil vse tuje kolesarje, teh je bilo spet ogromno.