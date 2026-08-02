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Kolesarstvo

Pogačarja na Krvavec premagalo sedem kolesarjev

Krvavec, 02. 08. 2026 12.23 pred 43 minutami 2 min branja 10

Avtor:
STA
Rekreativna dirka S Klanca v Klanec

Petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar je po petkovi zmagi na domačem kriteriju profesionalnih kolesarjev dva dneva pozneje zabeležil poraz, zaradi katerega pa se nihče ne bo obremenjeval. Na dirki S Klanca v Klanec, na kateri je nastopilo 1189 rekreativcev iz vsega sveta, ga je letos premagalo kar sedem kolesarjev.

Najhitrejši med vsemi je bil na vzponu s Cerkelj na Krvavec Nemec Frederik Niessen, ki je klanec premagal v času 45 minut in 49 sekund. Drugo mesto je šlo v Italijo k Andreu Calzi, najboljši Slovenec pa je bil Mirko Kovačič na tretjem mestu. Pogačar je zaostal približno štiri minute, treba pa je vedeti, da se je na vzpon podal približno sedem minut za prvimi.

Dirka S Klanca na klanec se je, preden so kolesarji v koloni v sproščeni vožnji odšli proti Cerkljam, sicer začela v Pogačarjevi Komendi. Odprl jo je kar sam, pred tem pa je spregovorili v pogum vseh nastopajočih, teh je bilo 1189, kolikor je visok Krvavec.

Kot je Pogačar sam dejal pred začetkom, zadnje dneve ni dobro spal. "A zbudil sem se dobre volje, saj res lep dan," je v Komendi za začetek povedal dvakratni svetovni prvak, nato pa vsem zaželel, da bo težkega vzpona hitro konec, da se bodo lahko hitro vrnili v Komendo. Tja bo prišel s svetovnim prvakom v smučarskih skokih Domnom Prevcem s helikopterjem in nato nadaljevali z zabavo.

"Sam bom vrnil s helikopterjem. Se pa tega kar malo bojim, raje bi se vrnil s kolesom," je dejal Pogačar, ki je v angleščini pozdravil vse tuje kolesarje, teh je bilo spet ogromno.

kolesarstvo krvavec tadej pogačar

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KOMENTARJI10

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a res1
02. 08. 2026 13.14
Kam je pa izginil članek o prometni naše predsednice?
Odgovori
0 0
ReAnDa
02. 08. 2026 13.01
Pravljična sezona, pravljično število 7, pravljični fair play.
Odgovori
+2
3 1
Mean Cat
02. 08. 2026 12.56
Je teh sedem slo na doping kontrolo?
Odgovori
+3
4 1
bohinj je zakon
02. 08. 2026 12.53
Pogi je namenoma zgubil. Da jim omogoči veselje. O tem bodo še svojim vnukom pripovedovali. Veš vnuk moj: nekoč sem premagal najboljšega na svetu vseh časov.
Odgovori
+10
11 1
inside1
02. 08. 2026 12.59
saj dejansko ga nisi premagali, če je šel 7 min za njimi, so pa tekmovali skupaj z njim na isti dirki....:))
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+4
4 0
asdfghjklč
02. 08. 2026 13.14
koliko min je šel kasneje, nima veze, štejejo zmage. Kdo prvi prečka štarno črto? Pogi in vodilna druščina, oni, ki so zadnji na štartu, prečkajo črto pol minute kasneje. Je pa res, da bi pogi gladko zmagal, če bi štartal skupaj z njimi ... ampak tako si da sam sebi izziv in tudi drugi omogoče veselje. Saj prav, da ne zmaga pogi. Saj vsi vemo, da noben nima šanse proti pogiju, ampak tako vsaj pridejo naslednje leto s kančkom upanja, da bodo mogoče le oni tisti, ki bodo premagali pogija na cilju ... in ja, nekoč se pa bodo lahko pohvalili, da so ga vseeno premagali.
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0 0
inside1
02. 08. 2026 12.48
ne vidim razloga, da bi se moral tudi tu gnat in vse premagat, saj na koncu ni to namen in pričakovanje te dirke...
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+7
9 2
jugatneme
02. 08. 2026 12.48
Da :))) seveda prehiteli so ga, bolje Pogačar jih ni ulovil....vsi ti pa so imeli fore 7 minut....v celoti jih Pogačar je bil boljši za okoli 2 minuti. Ampak, vsakemu od prek 1000 kolesarjev je potrebno čestitati za hrabrost.
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+9
11 2
BroNo1
02. 08. 2026 12.39
Valda, da se ne bodo sekirali. To je za zabavo, fino pa je, da ga je sedem lahko, za naprej. In za samozavest kolesarjev
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+8
10 2
Claus
02. 08. 2026 12.38
brez veze če je 8.
Odgovori
-1
3 4
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