Pogačarja po veličastni zmagi čaka kraljevska preizkušnja

Tadej Pogačar se je v petek razveselil svoje pete etapne zmage na letošnjem Touru. Ta je bila daleč najprestižnejša, s klasičnim vzponom na Alpe d'Huez, potem ko je po napadu 12 kilometrov pred ciljem nadoknadil tri minute zaostanka za ubežniki.

V skupnem seštevku je še precej povišal prednost pred tekmeci, saj Remco Evenepoel zaostaja že 7:11 minute, Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro pa že 9:42 minute.

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Prednost je tako občutna, da lahko v današnji kraljevski etapi s 5450 višinskimi metri le brani položaj in do tretjega mesta v skupnem seštevku pomaga prijatelju del Toru. Mehičan ima 24 sekund naskoka pred 19-letnim Paulom Seixasom.

Kolesarje danes čakajo številni kultni alpski klanci, kot so Croix de Fer, Telegraphe, Galibier in Sarenne. Slednjega bodo prečkali nazadnje, nato pa do cilja sledi še 14,4 km razgibane vožnje do Alpe d'Hueza. Dolžina kategoriziranih vzponov bo kar 64,4 km.