Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Pogačarja po veličastni zmagi čaka kraljevska preizkušnja

Alpe d'Huez, 25. 07. 2026 07.55 pred 50 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.M. STA
Tadej Pogačar

Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici izenačil med rekorderji. Današnja trasa bo kraljevska od Bourg d'Oisansa do Alpe d'Hueza (170,9 km), a do cilja ne bodo prišli po isti strani kot dan prej, ko je vodilni kolesar Toura slavil veličastno zmago.

Tadej Pogačar se je v petek razveselil svoje pete etapne zmage na letošnjem Touru. Ta je bila daleč najprestižnejša, s klasičnim vzponom na Alpe d'Huez, potem ko je po napadu 12 kilometrov pred ciljem nadoknadil tri minute zaostanka za ubežniki.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

V skupnem seštevku je še precej povišal prednost pred tekmeci, saj Remco Evenepoel zaostaja že 7:11 minute, Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro pa že 9:42 minute.

Preberi še Izjemna zmaga Pogačarja: Rekord me ni zanimal, to je bolj za novinarje

Prednost je tako občutna, da lahko v današnji kraljevski etapi s 5450 višinskimi metri le brani položaj in do tretjega mesta v skupnem seštevku pomaga prijatelju del Toru. Mehičan ima 24 sekund naskoka pred 19-letnim Paulom Seixasom.

Kolesarje danes čakajo številni kultni alpski klanci, kot so Croix de Fer, Telegraphe, Galibier in Sarenne. Slednjega bodo prečkali nazadnje, nato pa do cilja sledi še 14,4 km razgibane vožnje do Alpe d'Hueza. Dolžina kategoriziranih vzponov bo kar 64,4 km.

Profil 20. etape dirke po Franciji
Profil 20. etape dirke po Franciji
FOTO: X

Predzadnja etapa Toura se bo začela ob 11.30, najboljše pa na cilju pričakujejo okoli 16.30. Nato sledi prevoz proti Parizu, kjer bo v nedeljo še zadnja etapa.

kolesarstvo tadej pogačar dirka po franciji tour 20. etapa

Grdo trčil v avtomobil ekipe UAE in odstopil s Toura

24ur.com Pogačar v lov na drugo zaporedno zmago po Lombardiji
24ur.com Pogačar 8. na kronometru, še korak do ubranitve naslova
24ur.com Pogačar v lovu na peti Tour dvakrat na sloviti Alpe d'Huez
24ur.com Tour 2025: trasa je razdeljena na dve polovici
24ur.com Mohorič tretji na predzadnji etapi, v skupnem seštevku drugi
24ur.com Lani Kolovrat, letos Krvavec: pričakujejo več tisoč navijačev
24ur.com Pogačar: Lakote po zmagah še nisem potešil
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pompozni
25. 07. 2026 08.45
Najbrž največji kolesar vseh časov. Edini ,ki lahko preseže Merxa.Če le ni zadopan s kakimi novimi pripravki. Lp
Odgovori
0 0
Anion6anion
25. 07. 2026 08.25
Samo upam lahko da ga kak " športni navdušenec" ne bo zbil s kolesa. Ker to kar se dogaja ob progi ni več vzdržno .
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ali otrok res potrebuje hišnega ljubljenčka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Hrana za plodnost: kaj res pomaga in kateri miti ne držijo?
Hrana za plodnost: kaj res pomaga in kateri miti ne držijo?
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
zadovoljna
Portal
Razburila splet z izjavo o mlajšem partnerju, ki je star komaj 22 let
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
vizita
Portal
Naravna pot do zdravih žil: hrana, ki resnično pomaga
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
cekin
Portal
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Nokia se vrača: nekoč kraljica telefonov, zdaj stavi na umetno inteligenco
Nokia se vrača: nekoč kraljica telefonov, zdaj stavi na umetno inteligenco
Od supermodela do milijonarke: kako je Gisele Bundchen zgradila poslovni imperij?
Od supermodela do milijonarke: kako je Gisele Bundchen zgradila poslovni imperij?
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
moskisvet
Portal
Skrivnost, ki Hollywood preganja že več kot 40 let
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
Kdo je moški, ki je osvojil srce Katie Holmes?
Kdo je moški, ki je osvojil srce Katie Holmes?
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
dominvrt
Portal
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Lastniki psov ogorčeni: morali bodo čistiti tudi pasji urin
Lastniki psov ogorčeni: morali bodo čistiti tudi pasji urin
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Teh stvari po 70. letu ne bi smeli več imeti v svojem domu
Teh stvari po 70. letu ne bi smeli več imeti v svojem domu
okusno
Portal
Pozabite na kupljen sladoled: za to kremasto poslastico potrebujete 2 sestavini in 5 minut
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Kaj kuhati ta vikend? 7 poletnih družinskih kosil, pripravljenih v manj kot eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 7 poletnih družinskih kosil, pripravljenih v manj kot eni uri
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
voyo
Portal
Shrek 2
IQ 160
IQ 160
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820