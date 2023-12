Pogačarja v 2024 čaka prepolna sezona številnih izzivov. Lovi Giro, Tour in SP

Najboljši kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze bo posledično zaradi napornega spomladansko-poletnega dvojčka tritedenskih pentelj novo sezono začel nekoliko kasneje, in sicer 2. marca na Strade Bianche. To dirko je dobil leta 2022.

V prihodnjem marcu ga nato čaka še prvi spomenik sezone Milano-San Remo (16.) ter dirka po Kataloniji med 18. in 24. marcem, ki jo bo vozil prvič, lani pa je tam zmagal njegov rojak in tekmec Primož Roglič. Aprila se bo udeležil še spomenika Liege-Bastogne-Liege (21.), kar bo njegova zadnja preizkušnja pred Girom. Ta se bo začel 4. maja v okolici Torina in končal 26. v Rimu.

"Giro sem si želel voziti že od nekdaj. Najbolj se spominjam, ko je Luka Mezgec zmagal v Trstu (2014, op. STA), kjer smo spremljali konec etape. Vse od takrat sem si želel nastopa na Giru. Zadnja leta, na žalost ali srečo, je bil Tour vedno prioriteta, saj smo tam vselej šli na zmago. Končno pa napočil čas za dve tritedenski dirki, da se ne ponavlja eno in isto vsako leto in da je nekaj sprememb," je slovenskim novinarjem v La Nucii dejal Pogačar.