Pogačarja v lovu na šesto zmago čakata dva kronometra, kraljevska etapa na Col de Portet

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Že pred predstavitvijo je bilo znano, da se bo največja dirka na svetu začela v Veliki Britaniji. Kolesarji se bodo na tritedenski izziv podali 2. julija iz Edinburgha in v prvih treh dneh nato prečkali del severne Anglije ter Wales. Ob prihodu v Francijo pa tekmece za skupno zmago prvi gorski izziv čaka z etapo na Grand Colombier v deveti etapi. Ta se bo odvila dva dni po prvi posamični vožnji na čas med Bloisom in Chambordom in bo zaokrožila prvi polni teden dirke.

V drugem tednu se bodo kolesarji preselili v Alpe, kjer jih v torek in sredo čakata dvojni gorski spored na Sallanches in Les Saisies. Do konca tedna pa se bodo preselili v Centralni masiv v osrednji Franciji, kjer jih bo 14. etapa peljala na Mende. Po drugi posamični vožnji na čas v Toulousu v začetku zadnjega tedna pa bosta končno odločitev o skupnem zmagovalcu dala kraljevska etapa na Col du Portet in naslednja etapa na Laruns. Na tem je Pogačar osvojil prvo etapno zmago na Touru leta 2020.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Dirka se bo končala 25. julija v Parizu, kjer bo znova sporedu mestni spektakel z vzponom na Montmartre. Da je francoska pentlja v ospredju njegovih načrtov za 2027, je v nedeljo potrdil Pogačar. Ta po predčasnem koncu sezone zaradi grdega padca na dirki po Španiji že odšteva do nove sezone, v kateri bo ob rekordni šesti zmagi na Touru naskakoval ponovno osvojitev majice svetovnega prvaka in znova poskušal prvič zmagati tudi na Vuelti.

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Pričakovati je, da bodo njegovi osrednji tekmeci na Touru kolesarji, s katerimi se je na francoskih cestah meril že v tej sezoni. Ob Dancu Jonasu Vingegaardu in Belgijcu Remcu Evenepoelu še francoski mladenič Paul Seixas. Organizatorji so danes predstavili tudi žensko različico dirke po Franciji, ki se bo prav tako začela v Veliki Britaniji, natančneje v Leedsu, končala pa na slovitem Puy de Domu. Dirka bo na sporedu od 30. julija do 7. avgusta.