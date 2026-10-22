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Kolesarstvo

Pogačarja v lovu na šesto zmago čakata dva kronometra, kraljevska etapa na Col de Portet

Pariz, 22. 10. 2026 13.00 pred 18 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Dirka po Franciji (Tour)

Zgolj nekaj dni po uradnem koncu letošnje sezone v cestnem kolesarstvu so znane podrobnosti največje dirke prihodnje sezone. Slovenski as Tadej Pogačar bo rekordno šesto zmago na dirki po Franciji lovil predvsem na šest gorskih etap in dveh vožnjah na čas, je postalo jasno po uradni predstavitvi trase francoske pentlje v Parizu.

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Že pred predstavitvijo je bilo znano, da se bo največja dirka na svetu začela v Veliki Britaniji. Kolesarji se bodo na tritedenski izziv podali 2. julija iz Edinburgha in v prvih treh dneh nato prečkali del severne Anglije ter Wales. Ob prihodu v Francijo pa tekmece za skupno zmago prvi gorski izziv čaka z etapo na Grand Colombier v deveti etapi. Ta se bo odvila dva dni po prvi posamični vožnji na čas med Bloisom in Chambordom in bo zaokrožila prvi polni teden dirke.

Preberi še Pogačar prihodnjo sezono v lovu na Tour, Vuelto in svetovno prvenstvo

V drugem tednu se bodo kolesarji preselili v Alpe, kjer jih v torek in sredo čakata dvojni gorski spored na Sallanches in Les Saisies. Do konca tedna pa se bodo preselili v Centralni masiv v osrednji Franciji, kjer jih bo 14. etapa peljala na Mende. Po drugi posamični vožnji na čas v Toulousu v začetku zadnjega tedna pa bosta končno odločitev o skupnem zmagovalcu dala kraljevska etapa na Col du Portet in naslednja etapa na Laruns. Na tem je Pogačar osvojil prvo etapno zmago na Touru leta 2020.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Dirka se bo končala 25. julija v Parizu, kjer bo znova sporedu mestni spektakel z vzponom na Montmartre. Da je francoska pentlja v ospredju njegovih načrtov za 2027, je v nedeljo potrdil Pogačar. Ta po predčasnem koncu sezone zaradi grdega padca na dirki po Španiji že odšteva do nove sezone, v kateri bo ob rekordni šesti zmagi na Touru naskakoval ponovno osvojitev majice svetovnega prvaka in znova poskušal prvič zmagati tudi na Vuelti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pričakovati je, da bodo njegovi osrednji tekmeci na Touru kolesarji, s katerimi se je na francoskih cestah meril že v tej sezoni. Ob Dancu Jonasu Vingegaardu in Belgijcu Remcu Evenepoelu še francoski mladenič Paul Seixas. Organizatorji so danes predstavili tudi žensko različico dirke po Franciji, ki se bo prav tako začela v Veliki Britaniji, natančneje v Leedsu, končala pa na slovitem Puy de Domu. Dirka bo na sporedu od 30. julija do 7. avgusta.

Razlagalnik

V kolesarskem žargonu kraljevska etapa označuje najtežjo in najbolj prestižno etapo na večdnevni dirki. Običajno vključuje najzahtevnejše gorske prelaze, največjo skupno višinsko razliko in najbolj strme vzpone. Zaradi svoje težavnosti prav ta etapa pogosto najbolj odločilno vpliva na razvrstitev v skupnem seštevku, saj se na njej pokažejo prava moč, vzdržljivost in taktična pripravljenost kolesarjev.

Kronometer ali vožnja na čas je kolesarska disciplina, v kateri kolesarji startajo posamično v določenih časovnih intervalih. Cilj je prevoziti progo v čim krajšem času. Za razliko od cestnih etap, kjer kolesarji vozijo v skupini in se lahko skrivajo v zavetrju, je kronometer preizkus surove moči, aerodinamike in sposobnosti ohranjanja visokega tempa brez pomoči sotekmovalcev. Na dirki po Franciji so kronometri ključni, saj lahko kolesarji z dobro vožnjo pridobijo ali izgubijo dragocene minute v boju za skupno zmago.

Centralni masiv (Massif Central) je obsežno gorsko območje v osrednjem in južnem delu Francije. Geološko gre za staro, vulkansko gorovje, ki pokriva približno 15 % celotne površine države. Za kolesarje je to območje izjemno zahtevno, saj teren ni sestavljen iz enega dolgega vzpona, temveč iz nenehnega menjavanja kratkih, a zelo strmih klancev in razgibanih cest, kar zahteva drugačen tip kolesarske moči kot visoke Alpe ali Pireneji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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