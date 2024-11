Pogačarjev agent Carera: Naš cilj je spisati zgodovino kolesarstva

Carera je bil gost okrogle mize v dopoldanskem delu tradicionalne konference o marketingu in sponzorstvu v športu, v katerem je razkril, kako je delovati kot zastopnik najboljšega kolesarja na svetu.

Zanj to predstavlja veliko čast, obenem pa je s Pogačarjem od njegove mladosti stkal tudi prijateljske vezi, kar mu precej olajša delo in ukvarjanje s potencialnimi sponzorji.

"Rasel je iz leta v leto, posledično pa je rasla tudi moja agencija. Kar pa mi je pri tem sodelovanju še posebej všeč, je to, da imamo s Tadejem, Urško (Žigart, Pogačarjeva zaročenka in poklicna kolesarka, op. STA) in njegovo družino isti pogled na stvari. Naš cilj je zmagovati iz leta v leto ter skupaj pisati kolesarsko zgodovino. Počaščen sem, da sem majhen del tega," je dejal ustanovitelj in izvršni direktor agencije A&J Allsports.

Da je Pogačar pristal pod njegovim okriljem, se Carera še zdaj zahvaljuje nekdanjemu varovancu ter kolesarju in zdajšnjemu športnemu direktorju ekipe UAE Team Emirates Andreju Hauptmanu. "Andrej ve, da sem profesionalec in da okoli svojih varovancev rad ustvarim tesno ekipo. Skupaj delamo na polno, da za Tadeja rešujemo težave ter da ima več časa za družino in regeneracijo. To je majhna skrivnost naše ekipe."

Ob prvem stiku s Pogačarjem je vedel, da ima takrat 18-letni slovenski talent izjemno osebnost. "Bil je drugačen od ostalih tudi zunaj kolesarstva. Takrat sem razumel, da ima ob pravi prehrani in kolesu ogromen potencial. Imel je jasno idejo, kako priti do vrha, največja razlika v primerjavi z ostalimi velikimi talenti pa je, da je vedel, da mora za to trdo garati vsak dan."

Veliko o njegovem talentu in sposobnosti za zmage v prihodnje so govorili že uspehi v mladih letih. "Ko je Pogačar tako rekoč sam zmagal na najpomembnejših dirkah za mlade, sem vedel, da lahko postane številka ena. Zmagal je sam, brez najboljše ekipe ali najboljšega materiala. V poklicnem kolesarstvu pa dirka z eno najboljših ekip in ima pravo podporo, zato je lahko prišel na sam vrh."