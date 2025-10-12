Svetli način
Pogačarjev izziv navdušil tudi Pogačarja: Hvala vsem navijačem in kolesarjem

12. 10. 2025

STA , A.M.
Dan po petem zaporednem zmagoslavju na dirki po Lombardiji je Tadej Pogačar nastopil še na svoji dobrodelni dirki "S klanca v klanc", kjer je osvojil drugo mesto. Glede na zanimanje za prireditev je že najavil nove tovrstne ekshibicije.

Pogačarjev izziv 2025: 'S klanca v klanc'
Pogačarjev izziv 2025: 'S klanca v klanc'

Prehitel ga je 40-letni britanski amaterski kolesar Andrew Feather, specialist za vožnjo v klanec. A bil je le eden od številnih, ki so se preizkusili v dvoboju s Tadejem Pogačarjem. Prostora za vse je bilo namreč premalo. Nastopilo je 1189 kolesarjev, kolikor je višinske razlike med Pogačarjevim domačim Klancem pri Komendi in ciljem na Plaži na Krvavcu. Kar 40 odstotkov je bilo tujcev, iz 36 držav, ki jih je premamila vožnja proti najboljšemu kolesarju na svetu.

"Upam, da boste uživali. Ne se preveč zagnat! Prva dva kilometra sta res strma, tako da kar tempo do vrha," je še v domači Komendi tekmecem svetoval Pogačar, nato pa pet minut za glavnino krenil iz Komende do konca Cerkelj, kjer se je začel več kot 14 kilometrov dolg vzpon do cilja. Britanec je očitno znal odlično razporediti moči, dodobra unovčil pet minut naskoka iz starta in prehitel slovenskega asa.

"Taka tekma, na kateri smo odvozili Krvavec in je sodelovalo toliko ljudi, me seveda navdušuje. Zelo luštno je bilo že na startu, pa skozi Cerklje in vse do vrha Krvavca. Vsi, ki so nastopili, so imeli spoštovanje drug do drugega, zapletov ni bilo in res hvala vsem, ki so bili na kolesu in ob cesti," je po tekmi novinarjem povedal Pogačar, v zadnjih tednih vajen zaporednih slavij, tokrat pa na drugi stopnički zmagovalnega odra.

Pogačarjev izziv 2025: 'S klanca v klanc'
Pogačarjev izziv 2025: 'S klanca v klanc'

"Zame je taka prireditev zelo pomembna. Tukaj so ljudje, ki so mi blizu. Upam, da so vsi uživali. Lepo je na ta način zaključiti sezono, tole pa je tudi zahvala vsem mojim navijačem," je še povedal voznik moštva UAE, ki si je vzel tudi obilo časa za najmlajše. Udeležbe na večjih kolesarskih dogodkih v Sloveniji za naslednjo sezono Pogačar sicer ni napovedal, opozoril pa: "Kriterij po Touru je bil zelo lep, zdaj Pogi Challenge tudi super dogodek in v prihodnosti bomo take stvari še počeli. Sploh, če bodo ljudje zadovoljni."

O sezoni pa je dodal: "Bila je res fenomenalna in če ne bi užival, bi bilo nekaj narobe." Uradni del sezone je za 27-letnega svetovnega prvaka končan, čaka pa ga še oktobrska ekshibicija v Andori, kjer bodo njegovi tekmeci Primož Roglič, Danec Jonas Vingegaard in klubski sotekmovalec Mehičan Isaac del Toro. A tudi po tem še ne bo povsem konec dela. Svoje zahtevajo sponzorji in navijači. "Veliko stvari me še čaka in prezgodaj bo, ko bom moral spet začeti s treningi. Upam, da bom našel nekaj dni miru in užival tudi na dopustu."

Pogačarjev izziv 2025: 'S klanca v klanc'
Pogačarjev izziv 2025: 'S klanca v klanc'

Nato sledijo novi trdi treningi. "Kot vsak dan v življenju bo treba najti motivacijo, a če imaš nekaj rad, ni težko," je še dejal vodilni kolesar sveta, ki je v zadnjih letih s samostojnimi pobegi spremenil način dirkanja v kolesarstvu in našel posnemovalce. "Najboljša obramba je napad," pa je na to v smehu odgovoril kolesar, ki ve, kako zelo težki so begi v svetovni konkurenci.

Cilji za novo sezono še niso postavljeni. Pogačar je kot možna cilja napovedal že pred dnevi dirki klasiki Milano-Sanremo ter Pariz-Roubaix. "Natančno bomo to opredelili decembra, ko se bomo usedli z ekipo in pogledali, kaj si kdo želi. Sam sem odprt za vse."

kolesarstvo tadej pogačar pogačarjev izziv s klanca v klanc
Sixten Malmerfelt
12. 10. 2025 16.47
+1
Kam gre denar? Če je bila dobrodelna dirka?
suleol
12. 10. 2025 16.44
-1
ma ce takcev niso se spustili sam nadaljevat in naj se palestinci hamasu zahvalijo
TITSTILLIDIE
12. 10. 2025 16.41
+1
Kapo dol. Upam da nas bo se razveseljal mnoga leta.
Arguss
12. 10. 2025 16.03
-2
Čestitke Pogačarju samo se sprašujem ali je to mogoče da v vsej Evropi in svetu nima konkurence samo še on kolesari.Ne vem imam mešane občutke.
poper00
12. 10. 2025 16.30
+4
Vsi največji strokovnjaki in tekmovalci so odgovorili ,da je brez konkurence na svetu in ,če to ne razumeš imaš problem ,ki ga imenujemo debilizem.
nemski_ovcar
12. 10. 2025 16.37
+0
Argues...se spomniš Stenmarka ali si še premlad..?
trac
12. 10. 2025 16.41
Med trenutno aktivnimi kolesarji. Morda bo kdaj imel kdo še boljše dispozicije. Zaenkrat, pa naj traja ...
nemski_ovcar
12. 10. 2025 15.43
+7
🥂👌🫡🫡🫡
