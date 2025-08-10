Pogačarjev moštveni kolega dobil dirko po Poljski

27-letni Brandon McNulty , ki je v sedmi etapi edini traso prevozil s povprečno hitrostjo nad 51 km/h, je zdaj pri 18 poklicnih zmagah. Drugi čas na zadnji preizkušnji je vpisal Italijan Andrea Bagioli (Lidl - Trek), ki je zaostal 10 sekund, tretji pa je bil rojak slednjega Lorenzo Milesi (Movistar), ki je imel 12 sekund "zamude".

V skupni razvrstitvi je McNulty na koncu za 29 sekund ugnal na zadnji etapi sedmouvrščenega Italijana Antonia Tiberija (Bahrain Victorious) in za 37 še enega Italijana Mattea Sobrera (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki je bil na kronometru šesti.

Na poljski dirki ni bilo slovenskih predstavnikov, ki pa so se v zgodovini dirke že veselili skupne zmage - leta 2023 je bil tam najboljši Matej Mohorič.