Kolesarstvo

Pogačarjev moštveni kolega o težavah Slovenca na Touru: Razmišljali smo o odstopu

Pariz, 04. 11. 2025 17.35 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
5

Tadej Pogačar je v cilj letošnje dirke po Franciji prišel kot veliki zmagovalec in še četrtič v karieri osvojil francosko pentljo. A vse skupaj bi se lahko končalo precej drugače; kot je razkril Slovenčev moštveni kolega Tim Wellens, je bil Pogačar zaradi hudih bolečin v kolenu zadnji teden Toura zelo blizu odstopa.

Tadej Pogačar in Tim Wellens na startu 16. etape
Tadej Pogačar in Tim Wellens na startu 16. etape FOTO: Profimedia

"Tim, imamo težavo, bolečina v kolenu me ubija," je Tadej Pogačar dejal Timu Wellensu med ravninsko 17. etapo dirke po Franciji.

"Njegove težave so bile tako hude, da je šel v zdravniški avtomobil preveriti, kaj je narobe. Po koncu etape je šel v bolnišnico opraviti več testov in zdravniki so ugotovili, da ima nekakšno vnetje. Ampak tega sploh nihče ni vedel! Bil je prepričan, da se bo tekočina v kolenu razlila. Bil je v velikih bolečinah in dvomili smo v to, ali bo sploh lahko končal dirko. Pomislili smo celo na odstop," je v pogovoru za francoski L'Equipe pripovedoval Wellens.

Tim Wellens in Tadej Pogačar po koncu letošnjega Toura
Tim Wellens in Tadej Pogačar po koncu letošnjega Toura FOTO: Profimedia

Po mučnem dnevu na kolesu so tudi Pogačarjevi moštveni kolegi opazili, da s slovenskim asom ni vse v redu. "Pridobil je na teži, njegovo telo pa je zadrževalo tekočino," je več podrobnosti o letošnji dirki po Franciji delil Belgijec.

Od takrat naprej je nehal napadati in zaradi bolj obrambnega dirkanja prejemal tudi kritike, sedaj pa je Wellens Slovencu stopil v bran. "Vsi so se spraševali, zakaj ne napada, kar lahko razumem. Tudi mi smo bili zaskrbljeni za njegovo fizično stanje. Obenem pa, kar se njegovega psihičnega stanja tiče; bil sem presenečen, ko sem videl, kako se veseli prihoda domov."

Ekipa UAE po zmagi na Dirki po Franciji
Ekipa UAE po zmagi na Dirki po Franciji FOTO: Profimedia

Pogačar je kljub hudim bolečinam zdržal do konca dirke in še četrtič v karieri suvereno slavil na Touru. Zdi se, da ga je trenutno skoraj nemogoče premagati. "Če ne bi bil v njegovi ekipi, bi se ga mogoče tudi jaz naveličal. Toda vidim, kako trdo dela. Zame je najbolj profesionalen dirkač v ekipi, skupaj s Juanom Ayusom. Enkrat, ko smo prišli iz Abu Dabija, smo bili vsi izmučeni, toda on je šel trenirat na žgoče sonce," je Belgijec pohvalil delovno etiko kolesarja s Klanca pri Komendi.

A uspehi so 27-letniku prinesli tudi številne izzive, eden največjih sta izpostavljenost in slava, ki pa po mnenju Wellensa Slovencu ne odtehtajo užitkov, ki mu jih ta šport prinaša. "Če se mora med dirkanjem ustaviti in opraviti potrebo, se mora skriti, saj ljudje nemudoma prihitijo k njemu, da bi ga fotografirali. Ne zavedate se, ampak to izpostavljenost čuti 24 ur na dan. A mislim, da bo Tadej še dolgo časa nadaljeval z dirkanjem, ker zares obožuje v tem, kar počne."

kolesarstvo tadej pogačar tim wellens uae tour de france dirka po franciji
