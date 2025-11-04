Pogačarjev moštveni kolega o težavah Slovenca na Touru: Razmišljali smo o odstopu

Tadej Pogačar je v cilj letošnje dirke po Franciji prišel kot veliki zmagovalec in še četrtič v karieri osvojil francosko pentljo. A vse skupaj bi se lahko končalo precej drugače; kot je razkril Slovenčev moštveni kolega Tim Wellens, je bil Pogačar zaradi hudih bolečin v kolenu zadnji teden Toura zelo blizu odstopa.

Tadej Pogačar in Tim Wellens na startu 16. etape FOTO: Profimedia icon-expand

"Tim, imamo težavo, bolečina v kolenu me ubija," je Tadej Pogačar dejal Timu Wellensu med ravninsko 17. etapo dirke po Franciji. "Njegove težave so bile tako hude, da je šel v zdravniški avtomobil preveriti, kaj je narobe. Po koncu etape je šel v bolnišnico opraviti več testov in zdravniki so ugotovili, da ima nekakšno vnetje. Ampak tega sploh nihče ni vedel! Bil je prepričan, da se bo tekočina v kolenu razlila. Bil je v velikih bolečinah in dvomili smo v to, ali bo sploh lahko končal dirko. Pomislili smo celo na odstop," je v pogovoru za francoski L'Equipe pripovedoval Wellens.

Tim Wellens in Tadej Pogačar po koncu letošnjega Toura FOTO: Profimedia icon-expand

Po mučnem dnevu na kolesu so tudi Pogačarjevi moštveni kolegi opazili, da s slovenskim asom ni vse v redu. "Pridobil je na teži, njegovo telo pa je zadrževalo tekočino," je več podrobnosti o letošnji dirki po Franciji delil Belgijec. Od takrat naprej je nehal napadati in zaradi bolj obrambnega dirkanja prejemal tudi kritike, sedaj pa je Wellens Slovencu stopil v bran. "Vsi so se spraševali, zakaj ne napada, kar lahko razumem. Tudi mi smo bili zaskrbljeni za njegovo fizično stanje. Obenem pa, kar se njegovega psihičnega stanja tiče; bil sem presenečen, ko sem videl, kako se veseli prihoda domov."

Ekipa UAE po zmagi na Dirki po Franciji FOTO: Profimedia icon-expand