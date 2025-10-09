Del Toro do zmage prišel na Pogačarjev način - s samostojnim napadom

Isaac Del Toro , moštveni kolega slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja , je na zahtevni progi za 40 sekund prehitel še lani ekipnega kolega, Švicarja Marca Hirschija (Tudor). Tretje mesto je zasedel Bauke Mollema (Lidl-Trek), ki je zaostal še štiri sekunde več.

Za Mehičana je to 15. zmaga v sezoni, šesta jesenska v Italiji, osma letošnja v tej državi, njegova ekipa pa je še popravila rekord v številu zmag v sezoni, zdaj je že pri številki 92.

Del Toro je do zmage prišel na Pogačarjev način, po zaslugi samostojnega napada na zadnjem od štirih težjih vzponov, zadnjih 18 kilometrov je prevozil sam.

"Dal sem čisto vse od sebe, tvegal sem. Na najstrmejših delih zadnjega vzpona sem imel občutek, da bom eksplodiral," je po zmagi dejal Del Toro, ki se bo že čez dva dneva prelevil v pomočnika, Pogačarju bo pomagal v lovu na peto zaporedno zmago na dirki po Lombardiji.

Na dirki so nastopili tudi štirje Slovenci. Najbolj se je izkazal Jan Tratnik, ki je bil v begu, na začetku zadnjega vzpona je v ospredju ostal še z dvema kolesarjema, nato pa popustil. Zasedel je 45. mesto, za zmagovalcem je zaostal tri minute in 21 sekund.

Gal Glivar je bil 52. (+4:19), Domen Novak in Matej Mohorič sta odstopila.