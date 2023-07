Pogačarjev pogled v prihodnost: morda že na SP, Giro (neuresničene) sanje

S tradicionalno parado šampionov po Elizejskih poljanah je padel zastor na 110. dirko po Franciji. Še drugič zapored jo je dobil Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar pa je ob dveh etapnih zmagah in beli majici osvojil drugo mesto v skupnem seštevku. Trenutna sezona je s 16 zmagami že sedaj najboljša v njegovi karieri, a ker je spet ostal brez rumene majice, se ni mogel izogniti vprašanjem, kako si bo koledar dirk oblikoval v prihodnje.

Tadej Pogačar je v soboto na Le Marksteinu slavil svojo 11. etapno zmago na dirki po Franciji. Potem ko je v prvih treh nastopih vselej dobil tri, sta mu letos pripadli dve etapi.

Dve etapi in zmaga v seštevku mladih kolesarjev. Pa tri etapne in skupna na dirki od Pariza do Nice. Zatem še trojček belgijskih klasik (dirka po Flandriji, Amstel Gold in Valonska puščica) ... Še nekaj let nazaj bi bilo nepredstavljivo, da bi slovenski kolesar v štirih mesecih osvojil vse našteto. Do danes pa je Tadej Pogačar letvico dvignil tako visoko, da je po drugi etapni zmagi na dirki po Franciji, skupno jih ima že 11, razmišljal o tem, kako bi lahko spremenil svoj urnik nastopov, da bo v prihodnjem letu znova posegel tudi po tako želeni rumeni majici. Številni menijo, da bi se moral tako kot Jonas Vingegaard posvetiti zgolj Touru in opustiti misel na spomladanske klasike.

Pogačar je dobil prvi dve preizkušnji od trojčka ardenskih klasik (Amstel Gold in Valonsko puščico). Boj za zmago na zadnji (Liege–Bastogne–Liege) pa mu je preprečil padec, pri katerem si je zlomil zapestje, kar mu je močno otežilo priprave na dirko po Franciji.

"Rad imam izzive. Letos sem imel velik izziv, da zmagam Pariz–Nico in skušam biti čim boljši na klasikah. Dobil sem dirko po Flandriji. Potem sem odšel v Ardene in skušal dobiti vse tri preizkušnje. Včasih so izzivi prezahtevni, da bi jih zaključil. Včasih ti to prepreči poškodba. Doslej je za menoj dobro leto. Do konca imam še nekaj izzivov. Morda bomo drugo leto dirkali drugače, imeli nekaj drugačnih izzivov," je izbor letošnjih dirk komentiral Pogačar. Namigovanja, da bi na račun Toura izbral nastop na Giru in/ali Vuelti, je hitro ovrgel z besedami, da je še prezgodaj za razmišljanje o naslednjem letu. Dodal je: "90 odstotkov možnosti je, da se bom vrnil na Tour in ga skušal dobiti."

Tadej Pogačar že zre proti prihodnosti: morda bo prihodnji mesec nastopil na svetovnem prvenstvu, prihodnje leto pa ga bomo skoraj zagotovo znova videli na dirki po Franciji. "Tour je Tour, največja dirka na svetu," priznava.

Giro – neuresničene sanje Za dirko po Italiji je že večkrat dejal, da je ena izmed njegovih najljubših, čeprav na njej še ni nastopil. Te besede je ponovil tudi ob koncu letošnjega Toura, ki ima v njegovem srcu še vedno posebno mesto. Motivacija, potem ko je drugič ostal brez rumene majice, bo prihodnje leto še večja. "Tour je Tour, največja dirka na svetu. Ker sem bil že dvakrat drugi, je želja po zmagi še večja. Po vsem, kar se je zgodilo, je tudi to lep uspeh. Upam, da se bom prihodnje leto vrnil še močnejši in brez poškodb," se nadeja 24-letnik s Klanca pri Komendi, ki mu je žal, da je zaradi natrpanega urnika skoraj nemogoče v istem letu napadati skupni seštevek na dirkah po Italiji in Franciji.

Pogačar je zadovoljen z izkupičkom na 110. dirki po Franciji: "Za mano je dober Tour in dobra sezona. Super ponosen sem, da sem kljub vsem težavam končal na tak način."

Za SP ne obljublja ničesar, a bi rad šel Že na začetku prihodnjega meseca je pred kolesarji nov velik izziv, in sicer se bo v Glasgowu odvijalo svetovno prvenstvo. Cestna dirka bo na sporedu v nedeljo, 6. avgusta. Pogačar o poti na Škotsko še do nedavnega ni razmišljal, a je mnenje (vsaj delno) spremenil po zmagi na 20. etapi. "Če bi me vprašali dva dneva nazaj, bi zagotovo rekel ne. Bomo videli, kako se bom počutil, ko se vrnem domov in se malo odpočijem. Zelo všeč so mi svetovna prvenstva. Letos je zahtevno, ker je v nepravem trenutku v sezoni. Ne obljubim ničesar, ampak bi rad šel." Prvi zvezdnik Emiratov je na novinarski konferenci pred zaključkom Toura sicer večkrat poudaril, da glede prihodnjih nastopov ne bo obljubljal ničesar. Je pa vendarle namignil, da spomladanskega urnika v prihodnje (še) ne bo spreminjal: "Spomladi sem vedno v dobri formi, zakaj tega ne bi izkoristil za tako prekrasne dirke, kot je Flandrija? Letošnja pomlad je bila perfektna."