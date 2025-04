Pogačar prvič na Pariz-Roubaixu: Izziv na tlakovcih

OGLAS

Tadej Pogačar bo prvič lovil zmago na tej prestižni enodnevni klasiki FOTO: Profimeda icon-expand

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je to sezono nastopil na štirih dirkah in le enkrat ni zmagal, potem ko je bil tretji na prvem spomeniku sezone Milano-Sanremo. Etapno dirko po ZAE ter enodnevno klasiko Strade Bianche je pred tem zanesljivo dobil, zablestel pa je tudi prejšnjo nedeljo po Flandriji in tam drugič v karieri slavil (2023).

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Z osmimi zmagami na največjih petih enodnevnih preizkušnjah oziroma spomenikih je med aktivnimi kolesarji po nedeljski zmagi po Flandriji znova prevzel vodstvo, eno zmago manj ima namreč prvi favorit današnje dirke Nizozemec Mathieu van der Poel. Nizozemec je na slovitem velodromu v Roubaixu slavil dvakrat zapovrstjo, lani po napadu okoli 60 km ter solo vožnji do cilja. Debitant na Roubaixu Pogačar na stavnicah kotira na drugo mesto, za njim pa so tudi nekateri specialisti za tlakovane odseke in precej bolj izkušeni kolesarji v takoimenovanem "severnem peklu". To so med drugimi Belgijec Wout Van Aert, Italijan Filippo Ganna in Danec Mads Pedersen.