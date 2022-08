Pogačarjev UAE Team Emirates okrepila Wellens in Grossschartner

Kolesarska ekipa UAE Team Emirates, katere član je tudi slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, je močnejša za dva nova tekmovalca. Po novem bosta Pogačarjeva moštveni sotekmovalca Belgijec Tim Wellens in avstrijski hribolazec Felix Grossschartner. Še pred podpisom pogodbe s prišlekoma so pri UAE Team Emirates podaljšali pogodbe devetim kolesarjem.

"Po desetih odličnih letih s prejšnjo ekipo sem se odločil, da je čas za nov izziv. Misli, da prihajam v pravo ekipo na visoki ravni, ki ima profesionalno strukturo in visoke cilje. Veselim se, da bom po letu 2023 tudi jaz član te ekipe," je za spletno stran UAE Team Emirates dejal Tim Wellens, ki je zadnje desetletje dirkal za Lotto–Soudal. 31-letni Wellens ima v karieri 34 zmag, med njimi tudi štiri etapne na treh velikih dirkah. Med drugim pa je dvakrat, v letih 2014 in 2015, dobil tudi dirko Eneco Tour ter leta 2016 dirko po Poljski. Z UAE Emirates je sklenil dveletno pogodbo.

Že v ponedeljek je španski kolesar Juan Ayuso podaljšal pogodbo z ekipo UAE Emirates do konca leta 2028, že prej pa so v moštvu podaljšanje sklenili še s Poljakom Rafalom Majko, Italijanom Diegom Ulissijem, Američanom Brandonom McNultyjem, Dancem Mikkelom Bjergom, Italijanom Matteom Trentinom, Norvežanom Vegardom Stakejem Laengenom ter portugalskima dvojčkoma Ivom in Ruijem Oliveiro.

Po Wellensu pa so kolesarji ekipe UAE Emirates na čelu s slovenskim asom Tadejem Pogačarjem dobili še drugo okrepitev za naslednjo sezono. Te se bo zagotovo razveselil prav Pogačar, saj se je ekipi pridružil Avstrijec Felix Grossschartner, ki je znan kot odličen hribolazec in pomočnik. Osemindvajsetletni Avstrijec, ki ima doslej v karieri šest profesionalnih zmag, od tega dve domači in štiri na mednarodnih dirkah (dve na dirki po Turčiji, po eno pa na dirki po Alpah in dirki po Burgosu), je tako kot Wellens podpisal dveletno pogodbo. Pred tem je štiri leta pedala poganjal za nemško ekipo Bora–Hansgrohe.

"Navdušen sem, da se bom pridružil ekipi UAE Team Emirates, in veselim se izzivov v prihodnosti. To je ena najboljših ekip na svetu in vesel sem, da bom del nje. Prepričan sem, da imam kakovost in da lahko ekipi veliko pomagam," je dejal Grossschartner, ki ima najboljšo skupno uvrstitev na največjih dirkah deveto mesto, to je leta 2020 osvojil na Vuelti.

