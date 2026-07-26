Pogačarjeva dominanca ga uvršča ob bok največjih

Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain in od danes naprej tudi Tadej Pogačar. Slovenski kolesarski as je s prečkanjem cilja 21. etape 113. izdaje Dirke po Franciji izenačil rekordni izkupiček v zgodovini dirke vseh dirk. Francosko pentljo je osvojil še petič v karieri, konkurenco pa je na največjem kolesarskem spektaklu pokoril že tretjič zapored. Slovenec je na vrhu letošnje razpredelnice z velikim naskokom prehitel Remca Evenepoela in pokazal, da ne gre zgolj za enega najboljših kolesarjev svoje generacije, temveč enega najbolj dominantnih tekmovalcev na dveh kolesih vseh časov.

Tadej Pogačar FOTO: AP

Nadvlada, ki ji ni videti konca

Pogačar je slavil že na zadnjih treh Dirkah po Franciji, dve pa je dodal še v letih 2020 in 2021. Če mu ne bi vmes dvakrat veselja pokvaril Jonas Vingegaard, ki je letošnjo francosko pentljo končal predčasno, bi Slovenec postal šele drugi kolesar, ki je dirko vseh dirk osvojil petkrat zapored. To je v zgodovini uspelo le Indurainu. Španec je na najvišji stopnički stal med leti 1991 in 1995. Indurain je skupaj s Slovencem del elitne skupine, ki je uspela Dirko po Franciji osvojila trikrat zapored. Po prelomu tisočletja je poleg Pogačarja to uspelo tudi Britancu Chrisu Froomu. Med letoma 1969 in 1972 je kraljeval legendarni Belgijec Eddy Merckx, ki ga nemalo število ljubiteljev kolesarja smatra za najboljšega vseh časov. Prestižen dosežek vsaj trem zaporednim zmagam je uspe še dvema Francozoma Jacquesu Anquetilu in Louisonu Bobetu.

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Kar pa Pogačarja ločuje od ostalih največjih kolesarjev vseh časov, je da jih šeteje zgolj 27. Vsi pektratni zmagovalci, poleg Slovenca in Merckxa so bili namreč ob peti zmagi na francoski stari več kot 30 let. 27-letni slovenske gore list pa je danes postal najmlajši petkratni zmagovalec dirke vseh dirk. Podatek, ki obeta in kaže na nadaljevanje slovenske nadvlade. Z današnjim slavjem se je Slovenija na šestem mestu števila zmag na Touru, izenačila z Luksemburgom, ki pa je imel na vrhu razpredelnice kar štiri različne kolesarje.

Lahko preseže tudi 'neuradnega' rekorderja Toura