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Kolesarstvo

Pogačarjeva dominanca ga uvršča ob bok največjih

Pariz, 26. 07. 2026 19.57 pred 14 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je zmagovalec 113. izdaje Dirke po Franciji. Besede, ki bodo še nekaj časa odmevale po svetovnem športnem svetu in, ki jih kljub temu, da nas je 27-letnik iz Klanca pri Komendi v zadnjih letih navadil na neverjetne uspehe, ne smemo jemati za samoumevne. Slovenski as je z novim zgodovinskim dosežkom zacementiral svoj status enega najboljših kolesarjev vseh časov.

Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain in od danes naprej tudi Tadej Pogačar. Slovenski kolesarski as je s prečkanjem cilja 21. etape 113. izdaje Dirke po Franciji izenačil rekordni izkupiček v zgodovini dirke vseh dirk. Francosko pentljo je osvojil še petič v karieri, konkurenco pa je na največjem kolesarskem spektaklu pokoril že tretjič zapored.

Slovenec je na vrhu letošnje razpredelnice z velikim naskokom prehitel Remca Evenepoela in pokazal, da ne gre zgolj za enega najboljših kolesarjev svoje generacije, temveč enega najbolj dominantnih tekmovalcev na dveh kolesih vseh časov.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: AP

Nadvlada, ki ji ni videti konca

Pogačar je slavil že na zadnjih treh Dirkah po Franciji, dve pa je dodal še v letih 2020 in 2021. Če mu ne bi vmes dvakrat veselja pokvaril Jonas Vingegaard, ki je letošnjo francosko pentljo končal predčasno, bi Slovenec postal šele drugi kolesar, ki je dirko vseh dirk osvojil petkrat zapored. To je v zgodovini uspelo le Indurainu. Španec je na najvišji stopnički stal med leti 1991 in 1995. 

Indurain je skupaj s Slovencem del elitne skupine, ki je uspela Dirko po Franciji osvojila trikrat zapored. Po prelomu tisočletja je poleg Pogačarja to uspelo tudi Britancu Chrisu Froomu. Med letoma 1969 in 1972 je kraljeval legendarni Belgijec Eddy Merckx, ki ga nemalo število ljubiteljev kolesarja smatra za najboljšega vseh časov. Prestižen dosežek vsaj trem zaporednim zmagam je uspe še dvema Francozoma Jacquesu Anquetilu in Louisonu Bobetu.

Lance Armstrong
Lance Armstrong
FOTO: Profimedia

Kar pa Pogačarja ločuje od ostalih največjih kolesarjev vseh časov, je da jih šeteje zgolj 27. Vsi pektratni zmagovalci, poleg Slovenca in Merckxa so bili namreč ob peti zmagi na francoski stari več kot 30 let. 27-letni slovenske gore list pa je danes postal najmlajši petkratni zmagovalec dirke vseh dirk. Podatek, ki obeta in kaže na nadaljevanje slovenske nadvlade. Z današnjim slavjem se je Slovenija na šestem mestu števila zmag na Touru, izenačila z Luksemburgom, ki pa je imel na vrhu razpredelnice kar štiri različne kolesarje.

Lahko preseže tudi 'neuradnega' rekorderja Toura

Če pogledamo na seznam zmagovalcev Dirke po Franciji, lahko med letoma 1999 in 2005 vidimo prazne vrstice. Te so dolgo časa seveda pripadale Lancu Armstrongu. Američan, ki je na začetku tisočletje dominiral, je zaradi dopinškega škandala izgubil vseh sedem naslovov zmagovalca dirke vseh dirk. Pogačar ima več kot dovolj časa, da na "čist" način prehiti tudi Armstronga. Ta ima do Slovenca veliko spoštovanja, v številnih intervjujih je namreč izrazil mennje, da je za njega Pogi najboljši kolesar vseh časov.

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Resnico ti povem
27. 07. 2026 10.04
🇸🇮 Tadej Pogačar – ponos Slovenije, navdih sveta! 🚴‍♂️🏆S peto zmago na Dirki po Franciji se je Tadej Pogačar dokončno zapisal med največje legende kolesarstva. Ni le zmagovalec – s svojim pogumom, napadalnim slogom in nepopustljivostjo je spremenil način dirkanja ter navdušil ves športni svet.Slovenci smo lahko neizmerno ponosni, da imamo človeka, ki s talentom, trdim delom in skromnostjo dokazuje, da lahko tudi manjše države dosežejo največje svetovne uspehe.Hvala, Tadej! Ostajaš navdih Sloveniji in prihodnjim generacijam...🇸🇮❤️
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poper00
26. 07. 2026 21.17
Ni on ob nikakršnem boku.On je največji.
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