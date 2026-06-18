Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Ubežniki se trudijo, a Pogačarjeva ekipa navija visok tempo

Locarno, 18. 06. 2026 15.14 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Tadej Pogačar

Kolesarji so že začeli z drugo etapo dirke po Švici. Majico vodilnega po včerajšnji etapni zmagi nosi Tadej Pogačar, ki ima v skupnem seštevku že več kot dve minuti prednosti pred Richardom Carapazom. Slovenčeva ekipa ima očitno tudi za današnjo etapo visoke cilje, saj v glavnini navijajo visok tempo in ubežnikom ne dovolijo, da bi se prikolesarili preveliko prednost.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Na 157,7 kilometrov dolgi etapi s startom in ciljem v Locarnu, se ubežna skupina dolgo ni uspela oblikovati. Deveterica kolesarjev, med njimi tudi Nairo Quintana in Lenny Martinez, je resda skušala odskočiti, toda glavnina jih ni spustila daleč predse in jih hitro spet ujela.

Ubežniki so poskušali znova, tokrat se je oblikovala skupina štirinajstih kolesarjev, tudi tokrat pa je ekipa UAE Team Emirates na čelo navijala visok tempo in preprečila, da bi si prikolesarili večjo prednost.

Preberi še Pogačar že na prvi etapi dirke po Švici deklasiral konkurenco
dirka po švici pogačar roglič

Urška Žigart v bolnišnici, objavili video grozljivega padca

Pogačar že na prvi etapi dirke po Švici deklasiral konkurenco

24ur.com Pogačar napadel v prvi alpski etapi, Vingegaard odgovoril in pridobil sekundo
24ur.com Tadej Pogačar prvič v karieri osvojil Romandijo
24ur.com Mariborčani pred derbijem: Postali smo zrelejša ekipa
24ur.com Philipsenu prva etapa, Pogačar v času zmagovalca
24ur.com Pogačar: Če lahko pomagam, sem vselej zadovoljen
24ur.com Jungels zasluženo do etapne zmage, Pogačar z zaključnim sprintom 5., Roglič 14.
24ur.com Slovenci brez finalnih bojev v sprintu v Ruki
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko je zanosila pri 16, so ji napovedovali propad
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Očetje tudi jokajo: čustvena plat, o kateri se premalo govori
Očetje tudi jokajo: čustvena plat, o kateri se premalo govori
Skupaj sta od leta 2012, danes pa sta starša štirih sinov
Skupaj sta od leta 2012, danes pa sta starša štirih sinov
zadovoljna
Portal
V tem trenutku je vedela, da je konec
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, ribe bodo deležne naklonjenosti
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, ribe bodo deležne naklonjenosti
Obnorela oboževalce – dostopen videz in čevlji, ki jih želimo imeti vse
Obnorela oboževalce – dostopen videz in čevlji, ki jih želimo imeti vse
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
vizita
Portal
Zakaj je pomembno, da greste zjutraj na stranišče
Priljubljena igralka spregovorila o bitki, za katero ni vedel nihče
Priljubljena igralka spregovorila o bitki, za katero ni vedel nihče
Mlad gasilec skoraj umrl v eksploziji in končal v komi: 'Bilo je kot poletno popoldne'
Mlad gasilec skoraj umrl v eksploziji in končal v komi: 'Bilo je kot poletno popoldne'
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
cekin
Portal
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
S to veščino si lahko povečate prihodke za kar 50 odstotkov
S to veščino si lahko povečate prihodke za kar 50 odstotkov
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
moskisvet
Portal
VIDEO: Grozljiv padec kolesarke Urške Žigart
Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija
Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija
Najbolj znana hrvaška navijačica tudi tokrat ni razočarala
Najbolj znana hrvaška navijačica tudi tokrat ni razočarala
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
dominvrt
Portal
Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Divji prašiči v Izoli: vse pogosteje zahajajo med hiše
Divji prašiči v Izoli: vse pogosteje zahajajo med hiše
Vaš pes lahko na pločniku utrpi opekline – preverite, kdaj je sprehod še varen
Vaš pes lahko na pločniku utrpi opekline – preverite, kdaj je sprehod še varen
okusno
Portal
Morska pašta, ki jo boste pripravljali vse poletje
To sadje Slovenci poleti premalo izkoriščamo – in delamo veliko napako
To sadje Slovenci poleti premalo izkoriščamo – in delamo veliko napako
Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept
Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
voyo
Portal
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763