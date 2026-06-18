Ubežniki se trudijo, a Pogačarjeva ekipa navija visok tempo

Na 157,7 kilometrov dolgi etapi s startom in ciljem v Locarnu, se ubežna skupina dolgo ni uspela oblikovati. Deveterica kolesarjev, med njimi tudi Nairo Quintana in Lenny Martinez, je resda skušala odskočiti, toda glavnina jih ni spustila daleč predse in jih hitro spet ujela.

Ubežniki so poskušali znova, tokrat se je oblikovala skupina štirinajstih kolesarjev, tudi tokrat pa je ekipa UAE Team Emirates na čelo navijala visok tempo in preprečila, da bi si prikolesarili večjo prednost.