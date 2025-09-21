Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Pogačarjeva ekipa v tej sezoni spisala kolesarsko zgodovino

Luksemburg, 21. 09. 2025 15.50 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , A.M.
Komentarji
0

Kolesarska ekipa UAE Team Emirates-XRG, za katero nastopata tudi Slovenca Tadej Pogačar in Domen Novak, je v sezoni 2025 presegla rekord po številu zmag v enem koledarskem letu. S 86. zmago, za katero je poskrbel Američan Brandon McNulty v Luksemburgu, so prehiteli ekipo HTC-Columbia iz leta 2009.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

HTC-Columbia je pred 16 leti poskrbela za mejnik 85 zmag, potem ko so predvsem v sprintih blesteli Nemec Andre Greipel, Norvežan Edvald Boasson Hagen in Britanec Mark Cavendish.

Ekipa emiratov je v nedeljo po skupni zmagi Brandona McNultyja po Luksemburgu presegla rekordno znamko. McNulty je imel na koncu 47 sekund naskoka pred Dancem Mattiasom Skjelmosejem (Lidl-Trek) in 1:04 minute pred Ekvadorcem Richardom Carapazom.

V sezoni je sicer iz ekipe emiratov najbolj uspešen prav Tadej Pogačar s 16 zmagami, Mehičan Isaac del Toro jih je zbral 13, vsaj eno zmago v sezoni pa je doseglo še 16 drugih kolesarjev. Sezona na najvišji ravni bo trajala še nekaj tednov, s čimer bi lahko rekordno letvico pomaknili še višje.

kolesarstvo UAE Team Emirates-XRG Tadej Pogačar
Naslednji članek

Slavljenec Pogačar začel kronometer, vsi kolesarji so že na cesti

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256