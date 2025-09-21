Pogačarjeva ekipa v tej sezoni spisala kolesarsko zgodovino

HTC-Columbia je pred 16 leti poskrbela za mejnik 85 zmag, potem ko so predvsem v sprintih blesteli Nemec Andre Greipel, Norvežan Edvald Boasson Hagen in Britanec Mark Cavendish.

Ekipa emiratov je v nedeljo po skupni zmagi Brandona McNultyja po Luksemburgu presegla rekordno znamko. McNulty je imel na koncu 47 sekund naskoka pred Dancem Mattiasom Skjelmosejem (Lidl-Trek) in 1:04 minute pred Ekvadorcem Richardom Carapazom.

V sezoni je sicer iz ekipe emiratov najbolj uspešen prav Tadej Pogačar s 16 zmagami, Mehičan Isaac del Toro jih je zbral 13, vsaj eno zmago v sezoni pa je doseglo še 16 drugih kolesarjev. Sezona na najvišji ravni bo trajala še nekaj tednov, s čimer bi lahko rekordno letvico pomaknili še višje.