Svetovno prvenstvo v kolesarstvu: kdo bo izkoristil Pogačarjevo odsotnost?

Padec in odstop na Vuelti ter posledični konec sezone za 27-letnika je kolesarsko dogajanje v zadnjem mesecu dni obrnil na glavo. Potem ko je bil Tadej Pogačar v Španiji na zelo dobri poti, da se znova vpiše v zgodovinske knjige ter nato mojstrstvo prikaže še na svetovnem prvenstvu ter domačem evropskem, za konec pa še na zadnjem spomeniku sezone po Lombardiji, je kamen oziroma predmet na cesti v osmi etapi španske pentlje na široko odprl vrata tekmecem. Zadnji dve cestni dirki SP v Zürichu in Kigaliju je prepričljivo dobil prav Pogačar. V zadnjih 24 mesecih je nosil mavričasto majico, nizal zmage po tekočem traku in več kot dostojno predstavljal slovite mavričaste barve. Zdaj bo leto dni v legendarnem kosu oblačila dobil nekdo drug, krog favoritov pa se je vsaj po zadnjih preizkušnjah - in omejeno zgolj na cestno dirko - precej razširil.

Tadej Pogačar v majici svetovnega prvaka FOTO: Profimedia

Evenepoel glavni favorit za kronometer

Če je težko določiti kandidata, ki izstopa v lovu na zlato kolajno na cestni dirki, je drugače v vožnji na čas. V nedeljo bo namreč pri moških izrazit favorit Belgijec Remco Evenepoel. Šestindvajsetletnik je specialist za vožnjo na čas, na SP pa je nepremagan od leta 2023. Obenem je tudi olimpijski in evropski prvak, lani pa je v Ruandi celo ujel Pogačarja, ki je startal dve minuti in pol pred njim. Belgijec bi se lahko s četrto zmago na vrhu večne lestvice izenačil z Nemcem Tonyjem Martinom (2011, 2012, 2013, 2016) in Švicarjem Fabianom Cancellaro (2006, 2007, 2009, 2010), nikomur pa doslej še ni uspelo slaviti štirikrat zapovrstjo. Trasa v Montrealu bo tako za moške kot ženske med elito dolga 39,2 km, kar je vsaj za ženski del veliko presenečenje in neznanka, saj tako dolgih kronometrov v svetovni seriji ni. Od Slovenk bo barve branila Nika Bobnar, edina članska predstavnica tudi na cestni dirki.

Remco Evenepoel FOTO: Profimedia

Pri moških se v Kanadi že nekaj časa na obe preizkušnji pripravlja Jan Tratnik, ki je na dober dan sposoben zelo solidne vožnje in mesta med 15 najboljšimi.Vseeno je vrh rezerviran za izrazite specialiste v boju z uro. Evenepoelovi glavni izzivalci bodo Italijan Filiipo Ganna, sicer dvakratni svetovni prvak (2020, 2021), Švicar Stefan Küng in Američan Brandon McNulty. Morebitna presenečenja so možna predvsem s strani mladeničev, Britanca Calluma Thornleyja, Šveda Jakoba Söderqvista, Mehičana Isaaca del Tora in Francoza Paula Seixasa. Na startu bo tudi Norvežan Tobias Foss, ki je edini prekinil vladavino Ganne in Evenepoela z naslovom v Wollongongu leta 2022. V ženski konkurenci je glavna favoritinja branilka naslova Marlen Reusser. Vse drugo kot zmaga izkušene Švicarke bi bilo veliko presenečenje. Njene glavne izzivalke bodo Američanka Kirsten Faulkner, Nizozemki Demi Vollering in Lieke Nooijen, Norvežanka Katrine Aalerud, Italijanka Elisa Longo Borghini in mlada Britanka Zoe Bäcksted.

Del Toro, Seixas, Evenepoel ali Wout van Aert in Mathieu van der Poel

Če bodo kolesarji in kolesarke v vožnji na čas premagali bore malo višinskih metrov, večina od 220 m prihaja v zadnjih kilometrih z blagim vzpenjanjem do ciljne črte, bo drugače na cestnih dirkah. Moške čaka 3800 višinskih metrov v 273,7 km trase. Ta bo v prvih 100 km zgolj transferna do kroga, ki je na las podoben tistemu s tradicionalne VN Montreala. Tega bodo prevozili 12-krat, vsaj sodeč po dogajanju v nedeljo na omenjeni enodnevni klasiki, pa je krog favoritov postal širši. Slabše se je namreč odrezal Evenepoel, ki si bo v belgijski reprezentanci delil vlogo kapetana z Woutom van Aertom, ki je bil na Vuelti v odlični formi. Slovenski selektor Uroš Murn je na zadnji novinarski konferenci pred odhodom v Kanado namignil, da bi utegnili imeti Belgijci znotraj ekipe precej trenj pri določanju vlog. Ob obeh belgijskih imenih so med izpostavljenimi kandidati še prepričljivo najboljša z VN Montreala, zmagovalec del Toro in drugouvrščeni Seixas. Dobro je deloval ameriški dvojec McNulty - Quinn Simmons, Britanec Tom Pidcock prav tako, čeprav je končal za prvim favoritom Evenepoelom.

Profil trase svetovnega prvenstva FOTO: Posnetek zaslona

Veliko bo odvisno od moči ekip, po spodletelem SP v gorskem kolesarstvu pa se krivulja forme vzpenja tudi pri Nizozemcu Mathieuju van der Poelu. Z nedavno končane Vuelte v življenjski formi na SP prihaja tudi njen zmagovalec Enric Mas, ki bo imel ob sebi v španski reprezentanci še Juana Ayusa. Tu so vselej široko zasede reprezentance Italije, Francije ter tudi Danske z Madsom Pedersenom in Nemčije s Florianom Lipowitzem.

Slovenci z osmerico po presenečenje