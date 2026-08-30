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Kolesarstvo

'Pogačarjeve poškodbe so bile videti strašno, a niso tako zaskrbljujoče'

Ljubljana, 30. 08. 2026 16.19 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Lu.M D.J.
Tadej Pogačar je po padcu odkorakal v reševalno vozilo

Po Sloveniji in celotnem svetu še vedno odmevajo poškodbe, ki jih je Tadej Pogačar utrpel pri hudem padcu v osmi etapi Dirke po Španiji. Ta je terjal zlom ključnice in vratnega vretenca ter pretres možganov. Najbolj pereče vprašanje se seveda navezuje na povratek najboljšega kolesarja na svetu. Za našo informativno oddajo 24UR sta o stanju SLovenca spregovorila specialista za športno zdravljenje dr. Mit Bračič in dr. Boris Poberaj. Več ob 19. uri na POP TV.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: X

Prvotni prizori iz osme etape Dirke po Španiji so marsikaterega gledalca pustili odprtih ust. Tadej Pogačar se je po padcu sicer hitro pobral, a takoj je bilo jasno, da je letošnje Vuelte zanj konec. Ko je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico, je bilo glavno vprašanje vseh kolesarskih navdušencev: kakšne poškodbe je utrpel najboljši kolesar na svetu? Uradni zdravnik Dirke po Španiji je hitro razkril, da si je Slovenec zlomil ključnico, pri ekipi UAE pa so obelodanili še zlom vratnega vretenca in pretres možganov.

Več o stanju Tadeja Pogačarja boste zvedeli v naši osrednji informativni oddaji 24UR, v kateri boste slišali tudi celotni izjavi obeh slovenskih specialistih. Začnemo ob 19. uri na POP TV.

Ko so bile znane posledice hudega padca, se je pozornost kolesarskih navijačev obrnila na rehabilitacijo Pogačarja, ki jih je danes že nekoliko pomiril s prvo objavo iz španske bolnišnice. V pogovoru za naš medij je strokovnjak za športno zdravljenje dr. Mit Bračič, doktor fizioterapije, ki ima veliko izkušenj tudi iz kolesarskega sveta, povedal, da bo Slovenec najverjetneje zamudil med dvema in tremi meseci: "Informacije o poškodbah so seveda nezaželene, a niso tako zaskrbljujoče. Operacija ključnice ni tako neugodna, pretres možganov pa rabi nekaj dni za popolno okrevanje. Neka splošna napoved je, da bo za rehabilitacijo potreboval okoli dva do tri mesece," je povedal Bračič.

Jasno je, da Pogačar ne bo podvržen javnemu zdravstvenemu sistemu in bodo zanj skrbeli najboljši specialisti na svetu: "Takšne poškodbe so pri športnikih sanirane dvakrat hitreje kot pri ljudeh, ki se zdravijo v javnem zdravstvu," je povedal specialist, ki je pred nekaj leti pri podobni poškodbi skrbel za še enega slovenskega kolesarja Domna Novaka. "Iz lastnih izkušenj vam povem, da se tovrstne poškodbe lahko zelo hitro zacelijo. Večja težava je potem priti nazaj na želeno raven. Če sem malce nesramen, lahko rečem, da tovrstne poškodbe vrhunskim športnikom kdaj tudi koristijo. Pogačar bo imel čas za počitek in popolno regeneracijo. Pri njegovih letih takšne poškodbe niso tako zaskrbljujoče," je še povedal Bračič.

Pri veliko navijačih se je jasno pojavila tudi skrb, da se znajo pri Pogačarju tovrstne poškodbe pojavljati tudi v prihodnosti, a jih je v izjavi za našo televizijo pomiril še en slovenski strokovnjak za športno medicino dr. Boris Poberaj: "Ključnica se lahko hitro zaceli. Seveda lahko pride do ponovnega zloma, če znova pade, a to drži tudi za drugo stran. Podobno velja tudi za vratno vretence. Glede na to, da je zlom stabilen, ne bi smel pustiti nekih dolgoročnih posledic."

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KOMENTARJI4

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Rock8
30. 08. 2026 17.41
Še dobro.
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0 0
Moderni mislec
30. 08. 2026 17.20
Čim prejšnje in uspešn okrevanje, Pogi! Vsaj spočil se boš.
Odgovori
+3
3 0
mikiki
30. 08. 2026 17.20
danes je kva, kva, kva
Odgovori
-3
0 3
lcePower
30. 08. 2026 16.43
Kva pa danasnja etapa.. a je konc dirke k se nc ne poroca
Odgovori
-1
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