'Pogačarjeve poškodbe so bile videti strašno, a niso tako zaskrbljujoče'

Prvotni prizori iz osme etape Dirke po Španiji so marsikaterega gledalca pustili odprtih ust. Tadej Pogačar se je po padcu sicer hitro pobral, a takoj je bilo jasno, da je letošnje Vuelte zanj konec. Ko je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico, je bilo glavno vprašanje vseh kolesarskih navdušencev: kakšne poškodbe je utrpel najboljši kolesar na svetu? Uradni zdravnik Dirke po Španiji je hitro razkril, da si je Slovenec zlomil ključnico, pri ekipi UAE pa so obelodanili še zlom vratnega vretenca in pretres možganov.

Več o stanju Tadeja Pogačarja boste zvedeli v naši osrednji informativni oddaji 24UR, v kateri boste slišali tudi celotni izjavi obeh slovenskih specialistih. Začnemo ob 19. uri na POP TV.

Ko so bile znane posledice hudega padca, se je pozornost kolesarskih navijačev obrnila na rehabilitacijo Pogačarja, ki jih je danes že nekoliko pomiril s prvo objavo iz španske bolnišnice. V pogovoru za naš medij je strokovnjak za športno zdravljenje dr. Mit Bračič , doktor fizioterapije, ki ima veliko izkušenj tudi iz kolesarskega sveta, povedal, da bo Slovenec najverjetneje zamudil med dvema in tremi meseci: "Informacije o poškodbah so seveda nezaželene, a niso tako zaskrbljujoče. Operacija ključnice ni tako neugodna, pretres možganov pa rabi nekaj dni za popolno okrevanje. Neka splošna napoved je, da bo za rehabilitacijo potreboval okoli dva do tri mesece," je povedal Bračič.

Jasno je, da Pogačar ne bo podvržen javnemu zdravstvenemu sistemu in bodo zanj skrbeli najboljši specialisti na svetu: "Takšne poškodbe so pri športnikih sanirane dvakrat hitreje kot pri ljudeh, ki se zdravijo v javnem zdravstvu," je povedal specialist, ki je pred nekaj leti pri podobni poškodbi skrbel za še enega slovenskega kolesarja Domna Novaka. "Iz lastnih izkušenj vam povem, da se tovrstne poškodbe lahko zelo hitro zacelijo. Večja težava je potem priti nazaj na želeno raven. Če sem malce nesramen, lahko rečem, da tovrstne poškodbe vrhunskim športnikom kdaj tudi koristijo. Pogačar bo imel čas za počitek in popolno regeneracijo. Pri njegovih letih takšne poškodbe niso tako zaskrbljujoče," je še povedal Bračič.

Pri veliko navijačih se je jasno pojavila tudi skrb, da se znajo pri Pogačarju tovrstne poškodbe pojavljati tudi v prihodnosti, a jih je v izjavi za našo televizijo pomiril še en slovenski strokovnjak za športno medicino dr. Boris Poberaj: "Ključnica se lahko hitro zaceli. Seveda lahko pride do ponovnega zloma, če znova pade, a to drži tudi za drugo stran. Podobno velja tudi za vratno vretence. Glede na to, da je zlom stabilen, ne bi smel pustiti nekih dolgoročnih posledic."