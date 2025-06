Pogačarjeva zaročenka v Švici do izida kariere

Prva etapa švicarske pentlje je na relativno kratki in le v prvem delu zares zahtevni trasi postregla z malce presenetljivim razpletom in večjimi razlikami med tekmovalkami. V ospredju sta bili Marlen Reusser (Movistar) in prva favoritinja preizkušnje Nizozemka Demi Vollering (FDJ-Suez), sprint pa je na veselje domačih navijačev dobila Švicarka in s tem prevzela skupno vodstvo.

V prvi zasledovalni skupini je preizkušnjo končala Urška Žigart, za katero je bilo peto mesto najboljša posamična uvrstitev na dirkah svetovne serije. Pred 28-letno Slovenko, sicer zaročenko Tadeja Pogačarja, sta končali še Poljakinja Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM zondacrypto) in Novozelandka Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek).