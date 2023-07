Pogačarjeve skrivnostne 'ledene' kopeli po vsaki etapi navdušile Tour

Takoj po prvi etapi, na kateri je bil tretji, je slovenski kolesarski as hitro skočil v tovornjak v lasti njegovega moštva UAE Emirates. Kamere in zvedavi novinarji so mu seveda sledili, a kmalu jih je zdravniška služba poskušala ustaviti. "To počnemo v tovornjaku zgolj zato, ker želimo zaščititi zasebnost kolesarja, ničesar ne želimo skrivati," je novinarjem zagotovil vodja zdravniške službe moštva Adriano Rotunno. A kaj je dvakratni zmagovalec Toura pravzaprav počel v tem tovornjaku? "Če sem iskren, tudi jaz ne bi želel sedeti napol nag v kadi, medtem ko me drugi ljudje gledajo," je potrdil Rotunno.