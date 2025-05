Pogačarjevo sporočilo spodbude rožnatemu del Toru

Na kolesarski dirki po Italiji je kolesarska elita po devetih tekmovalnih dneh, prevoženih 1440 kilometrih in popotovanju, ki je sledilo po prvih treh etapah, dočakala zaslužen dan počitka. Največji zvezdniki zbrani na 108. ponovitvi boja za rožnato majico s Primožem Rogličem na čelu pa imajo, skupaj z zdravniškimi službami ekip, tudi dan za krpanje odrgnin, celjenje najrazličnejših poškodb. Na 9. etapi, t.i. etapi Strade Bianche, so na tleh končali številni posamezniki.

Veliko vprašanje je, kdo od njih je huje poškodovan, saj so informacije skope. Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious) brez dvoma ne bo nadaljeval z Girom, saj je bila poškodba vratu ob padcu prehuda. "Zagotovo je bila to ena tistih etap, ki jih lahko označimo, kot najbolj zahtevne," je za 24ur.com povedal Ciro Scognamiglio iz Gazzette dello Sport, ki poudarja, da je trenutno vodstvo Isaaca del Tora nekaj izjemnega za kolesarstvo, a še zdaleč to ne pomeni, da bi bilo konec sanj Rogliča, ko je govora o končnem razpletu dirke: "Dirka po Italiji je še naprej v popolnosti odprta. Menim, da je Primož Roglič še vedno v igri. Spomnim se zadnje Vuelte, ko je za Benom O'Connorjem zaostajal pet minut, pa jih je nadoknadil."