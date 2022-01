'Pogačarju bi rad pomagal osvojiti tretji zaporedni Tour'

Moštvo UAE Emirates se je okrepilo še z enim kolesarjem. V moštvu, v katerem bo na najpomembnejših dirkah prva violina Tadej Pogačar, je novinec 28-letni Marc Soler. Španec, ki je nazadnje tekmoval za moštvo Movistar, pravi, da odločitev o prestopu ni bila težka in da komaj čaka nov izziv.

Marc Soler je to zimo "krivec" za odmeven prestop v kolesarskem svetu – iz Movistarja se je namreč preselil k moštvu UAE Emirates. Nadarjeni španski kolesar se je moštvu pridružil z novo pogodbo za naslednji dve leti, potem ko je do zdaj sedem let tekmoval za moštvo Movistar.

V letu 2022 bo imel Soler naporno prvo polovico tekmovalne sezone, vključno z etapnimi dirkami v Kataloniji, nastopil bo na dirki Tirreno-Adriatico in na dirki po Baskiji. Njegova vrnitev na Vuelto še ni povsem potrjena, ekipi pa se je pridružiti pridružiti na dirki Tour de France, ko bo na čelu moštva slovenski as Tadej Pogačar. "Resnično želim biti tam in pomagati Tadeju osvojti tretji zaporedni Tour," je dejal Soler. "Verjamem, da lahko Pogačar s to ekipo in s temi kolesarji zmaga na kateri koli dirki."

"Zelo enostavno je bilo sprejeti odločitev, da zamenjam ekipo in pridem sem," je povedal Soler na videoposnetku, ki so ga objavili na Twitterju. "Res sem vesel. Po sedmih letih je bil čas za spremembo," je dejal 28-letni Soler, ki je bil nekoč predviden za bodočega zmagovalca katere od velikih tritedenskih dirk. To se pri Movistarju ni uresničilo, tudi zaradi nekaj smole in nesreč, a Španec upa, da bo nov začetek njegovo kariero popeljal na novo, zmagovalno pot. "Lahko rečem, da komaj čakam, da začnem to novo poglavje," je dejal. "Prepričan sem, da lahko pomagam ekipi in se izboljšam. Rad bi zmagal na dirki ali bil blizu vrha na kakšni enotedenski etapni dirki." Med Solerjevimi odmevnejšimi uspehi je zmaga v etapi Vuelte leta 2020.