Pogačarju bo v letu 2024 družbo delal nov trener, s kateri načrtuje velike uspehe

Sola vsaj po informacijah znotraj ekipe emiratov velja za povsem drugačne vrste trenerja, ki se drži v ozadju. Letos je v svoji prvi sezoni v moštvu treniral Britanca Adama Yatesa, Italijana Diega Ulissija ter drugega Slovenca pri emiratih Domna Novaka.

Od prejšnjega meseca je še pred večjim izzivom, saj bdi nad prvim kolesarjem sveta in enim najbolj vsestranskih tekmovalcev v karavani. Danes je v San Nucii nad Benidormom tudi Pogačar na kratko predstavil sodelovanje z novim trenerjem.

"Z novim trenerjem je veliko boljša komunikacija, kar se tiče treningov in načrtovanja do Toura, saj imam že sestavljen okviren plan do poletja. Kar se tiče filozofije, pa je vse približno enako," o Solaju pravi Pogačar.