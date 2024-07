Pogačarju jo je zagodel veter, Roglič 'preživel' dan napadov

199 kilometrov, od tega 32 po makadamu, razdeljenih v 14 odsekov, so morali kolesarji na dirki po Franciji prevoziti na sila zahtevni deveti etapi. Za zmago so se udarili ubežniki, med katerimi je presenetil domačin Anthony Turgis , v ozadju pa smo več kot 100 kilometrov spremljali ogorčen boj favoritov za rumeno majico.

Med vsemi favoriti je bil najbolj aktiven, kar trikrat je namreč resno pospešil in se zasledovalcem že uspel odlepiti. Ko mu je to uspelo prvič, je bilo do cilja še 80 kilometrov. Preveč, da bi nekajsekundno prednost ohranil do konca, v naslednjih poskusih pa ostali favoriti z njim niso želeli sodelovati. V svoji vožnji je bil pričakovano defenziven Jonas Vingegaard, ki je zgolj odgovarjal na napade Pogačarja in Remca.

"Nekajkrat sem poskusil v položajih, v katerih bi lahko naredili razliko v generalni razvrstitvi, a zaradi vetra je bilo to težko napraviti," je o neuspelih napadih še povedal Pogačar.