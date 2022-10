Pogačarju ogrevanje pred Lombardijo

Za Tadeja Pogačarja je bila to 45. poklicna zmaga in 15. v tej sezoni. Dirka, na kateri so se v deseterico uvrstili še Francoz Pierre Latour, njegov rojak Benoit Cosnefroy, Britanec Adam Yates, Nizozemec Bauke Mollema, Italijan Domenico Pozzovivo, Španec Jesus Herrada in Kolumbijec Rigoberto Uran, je bila zadnji preizkus pred zadnjo enodnevno klasiko v sezoni, dirko po Lombardiji.

Na njej bo v soboto Pogačar branil lansko zmago. V Lombardiji bo dirkal tudi Danec Jonas Vingegaard, zmagovalec dirke Po Franciji. Slovenec in Danec se bosta merila prvič po omenjeni francoski pentlji.

Na ženski 88,9 km dolgi preizkušnji na dirki z zaključkom v Vareseju pa je zmagala Italijanka Elsa Longo Borghini, Urška Pintar je bila deseta, za zmagovalko je zaostala 34 sekund. Tjaša Sušnik je bila 50., Urška Žigart pa 57. Nika Bobnar, Nina Pugelj in Ana Ahačič dirke niso končale.