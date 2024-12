Pogačarju po zgodovinski sezoni še naziv kolesarja leta

Tadej Pogačar je kolesar leta postal na slovesni prireditvi v Parizu in tako kronal nepozabno leto 2024. V njem tekmecev ni ugnal le na dveh preizkušnjah (Milano-Sanremo, VN Quebeca), ki se jih je udeležil. Med izstopajočimi dosežki so predvsem zmage na dirki po Franciji, Italiji in prvi naslov svetovnega prvaka. S tem se je v zgodovino vpisal kot tretji kolesar z osvojeno "trojno krono" po Belgijcu Eddyju Merckxu (1974) in Ircu Stephenu Rochu (1987). Prav slednji je Pogačarju tudi predal zlato kolo.

"Res sem vesel in ponosen na to nagrado. Za mano je izjemno leto in ta nagrada je še en pokazatelj, da se trdo delo poplača. Nisem pričakoval takega leta. To je bilo res nekaj edinstvenega. Tudi če bi vseh teh 25 zmag strnil v celotno kariero, bi bilo to zame dovolj. Obenem mi vse skupaj daje tudi motivacijo za prihodnje leto," je v prvem odzivu na odru Gabrielovega paviljona dejal Pogačar.

Slovenski as je v sedlu tekmovalne sezone preživel 58 dni, kar 25-krat pa se je veselil zmage, od tega 24 v najvišjem rangu - svetovni seriji. Med nominiranci za zlato kolo je bil tudi drugi slovenski as Primož Roglič, ki je letos slavil na kriteriju po Dofineji ter četrtič na dirki po Španiji (2019, 2020, 2021).