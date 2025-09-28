'Pogačarju sem želel zagreniti življenje, a tehnične težave so naredile svoje'

Belgijec je po prepričljivi zmagi minulo nedeljo v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Kigaliju kipel od samozavesti. Kako ne bi, ko pa je svojega največjega tekmeca Tadeja Pogačarja krepko prehitel in s tem napovedal odkriti napad na zmago tudi teden dni pozneje na cestni dirki.
A če za slovenskega kolesarskega super zvezdnika kronometer še naprej predstavlja neke vrste "enigmo", pa je Pogačar na cestnih dirkah še vedno nesporni kralj, kar je nenazadnje potrdil tudi v ruandski prestolnici, kjer je Remca Evenepoela ugnal za minuto in 28 sekund. "Med vzponom na Mont Kigali sem zaradi napačnega položaja na kolesu zelo trpel," je v pogovoru z novinarji, potem ko je po prečkanju ciljne črte osvojil srebrno kolajno, hitel razlagati Evenepoel in nadaljeval.
"Napadu sem lahko sledil morda pol minute, nato pa so me zagrabili krči. Ni mi preostalo drugega, kot da se borim do vrha, saj sem vedel, da bo v prostoru za hranjenje pripravljeno drugo kolo. Bil sem prepričan, da bom lahko sledil Tadeju Pogačarju, toda kolesarstvo je tudi mehanski šport," se je Belgijec nekoliko pridušal in jasno namignil, da se je tokrat spopadal s precejšnjimi tehničnimi težavami.
"Tudi ko sem zamenjal kolo, težavam ni bilo videti konca. Zaradi napačno nastavljenega sedeža, sem kmalu začutil bolečine v ledvenem predelu. Za nameček sem ostal še brez radijske povezave, kar mi je dodatno otežilo delo. Posledično nisem uspel pravočasno opozoriti kolegov iz ekipe, da stvari ne gredo v želeno smer. Ni skrivnost, da sem v Kigali pripotoval z jasnim ciljem osvojiti obe dirki," je dodal Remco Evenepoel in zaključil v nekoliko bolj optimističnem tonu.
"Če želiš postati svetovni prvak v cestnem kolesarstvu, se morajo vse stvari idealno zložiti. Tokrat temu ni bilo tako, in ko potegnem črto pod celotno dogajanje v zadnjem tednu, moram biti zadovoljen z doseženim."
