Pogačarju žal zaradi predrte gume, a je vesel zaradi skupinskega sprinta

Tadej Pogačar je na enodnevni dirki Tre Valli Varesine prišel do tretjega mesta, potem ko je imel težave s predrto zračnico, zaradi katerih je izgubil vodilni položaj, v ciljnem sprintu pa je prehitel konkurenco in tako le ujel mesto na zmagovalnem odru. Kljub temu da mu do zmage ni uspelo priti, je bil s prikazanim zadovoljen. Do konca sezone sta pred njim še dve dirki: že v sredo sledi Milano–Torino, nato pa v soboto še spomeniška klasika po Lombardiji.

icon-expand Tadej Pogačar je letos že osvojil en spomenik, in sicer Liege–Bastogne–Liege. Mu bo v nedeljo uspelo dodati še drugega? FOTO: AP Tadej Pogačar se je dolgo vozil na čelu dirke, po težavi s predrto gumo pa se je moral vrniti v glavnino. Na koncu sta se za zmago v sprintu pomerila domačina Alessandro De Marchi in Davide Formolo, slavil pa je prvi. Najbližji zasledovalci, med katerimi je bil tudi dvakratni zaporedni zmagovalec Toura, so v cilj prišli z zaostankom 39 sekund. "Res smo zadovoljni s tem, kako smo ekipno dirkali. Hitro smo napadli, čeprav bolj slučajno, saj sem si sam na spustu nepričakovano nabral nekaj prednosti in si naredil dirko težko, žal sem imel tri kroge pred ciljem defekt in se moral iz prve skupine preseliti v glavnino. Tam sem si povrnil moči, da sem brez težav pokrival napade, tako da je lahko Formolo obdržal dober položaj," besede Pogačarja po dirki navaja STA. PREBERI ŠE Pogačar v Vareseju pokazal, da bo po Lombardiji še kako nevaren "Po moji smoli smo vse stavili nanj. Nismo zmagali, a smo zadovoljni z drugim in tretjim mestom, še posebno, ker sem zase mislil, da po nesreči nimam več nikakršnih možnosti. Že prej sem bil močno utrujen, a v sprintu smo vedeli, da smo bili vsi 'mrtvi'. Res nisem verjel, da bi bil v sprintu najboljši v skupini, saj sem bil tudi zaprt in nisem imel najboljšega položaja," je bil z razpletom zadovoljen Pogačar, ki je videl napredek od sobotne dirke po Emiliji. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Danes so bile noge precej boljše kot pred tremi dnevi, to pa še ne pomeni, da bom jutri (v sredo, op. a.) in v Lombardiji (v soboto, op. a.) stoodstoten," je povedal junak zadnjih dveh Tourov, ki bo že v sredo spet v akciji – tako kot Primož Roglič bo nastopil na dirki Milano–Torino, na kateri bo konkurenca še močnejša. "Za jutri pa upam, da dirka ne bo tako težka, kot smo jo danes naredili mi. Upam na mirnejši začetek, da mi bo ostalo moči za zaključek, ko bi imel rad spet prave 'klančarske' noge," je zaključil. Drugouvrščeni Davide Formolo pa je za spletno stran ekipe Team UAE Emirates povedal: "Dirka je bila zares dolga in predvsem naporna. Večkrat sem poskušal priti v beg, vsak krog sem dirkal, kot da je zadnji. Na koncu je odločil sprint dvojice, žal pa v nogah nisem imel več ničesar."