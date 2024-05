Pogi se ob omembi 'Slovenca Ganne' le nasmehne

Natanko ob 15. uri in 10 minut je v soboto ciljno črto na kronometru s ciljem v Desanzanu del Garda prečkal Filippo Ganna. Eden izmed najuspešnejših posameznikov, ko je govora o vožnji na čas in dirkanju na velodromu. 27-letnik, ki so ga italijanski kolesarski navdušenci videli kot edinega kandidata za zmago že na uvodnem kronometru s ciljem v Perugii, kjer mu je po mukotrpnem, debeli dve uri dolgem čakanju zmago preprečil Tadej Pogačar.