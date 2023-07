Philipsnu prvi ples sprinterjev na Touru, Pogačar dvakrat menjal kolo

Po dveh zahtevnih dnevih v Baskiji, je današnja etapa od Amorebiete v tej španski pokrajini do francoskega mesta ob Atlantiku končno ponudila priložnost mojstrom eksplozivnih zaključkov. Karavana si je ob tem prvi del dneva vzela precej bolj ležerno kot v preteklih dneh. Kolesarji so v cilj po 193,5 km prišli malo pred 18. uro in tako skoraj za deset minut zaostali za najpočasnejšo časovnico organizatorjev.

A sam zaključek nikakor ni bil počasen. Boj moštev za najboljši sprinterski vlak se je stopnjeval v zadnjih kilometrih, v samem zaključku pa so najboljše sprint predvidevali v Alpecin-Deceunincku s Philipsnom , Bahrainu Victoriousu z Bauhausom , ki mu je pomagal Slovenec Matej Mohorič , in pri Lotto Dstnyju z Ewanom .

V uvodu današnje etape sta hitrejši tempo zastavila zgolj Američan Neilson Powless (EF Education-EasyPost) in Francoz Laurent Pichon (Arkea-Samsic), ki sta zrežirala takojšen pobeg. Ta je trajal skoraj do francoske meje, ko je prvi 70 km pred ciljem popustil Powless. Pichon je nato prvi prečkal v Francijo, a ga je glavnina ujela 37 kilometrov pred ciljem.

Kot so ob večkratnih tehničnih težavah danes poročali številni, so imeli kolesarji težave s predrtimi gumami. Ob večjem številu menjav koles v San Sebastianu/Donostii je Kazahstanec Aleksej Lucenko med menjavo kolesa pokazal, da so nepridipravi na cesto znova odvrgli risalne žebljičke, ki so že ob zaključku 2. etape v istem mestu zakrivili kopico predrtih gum.