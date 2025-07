Pogačar: Moram gledati širšo sliko in misliti na ekipo

V šesti etapi letošnje Dirke po Franciji je Tadej Pogačar zadržal nadzor, a rumeno majico začasno prepustil tekmecem. Etapno zmago na zahtevni 201,5 kilometra dolgi poti med Bayeuxom in Vire Normandiejem je iz ubežne skupine sicer osvojil Irec Ben Healy. Skupno vodstvo je znova prevzel Mathieu van der Poel, a ima pred Pogačarjem vsega eno sekundo prednosti.

"Naš cilj je bil priti do cilja čim bolj mirno in z minimalno porabljeno energijo. A Visma je na predzadnjem klancu narekovala zelo močan ritem, na zadnjem pa je Matteo Jorgenson celo začel s sprintom – tudi uvrstitev med najboljših deset prinaša pomembne denarne nagrade in točke," je po koncu dejal slovenski as Tadej Pogačar.

"Res so v zaostanku, a današnje poteze niso imele pravega smisla. Morda jih je včeraj nekoliko 'zmanjkalo', težko rečem, kakšno taktiko so imeli. Dva kolesarja v begu pomeni precejšnje trošenje energije, vsaj z mojega vidika, in napadati na obeh zadnjih vzponih se ni zdelo smiselno. Morda je Jorgenson ciljal na kakšno sekundo (prednosti)," je še bil kritičen Slovenec.

"Po včerajšnjem kronometru sem za vse protokolarne obveznosti po etapi porabil uro in pol. Rumena majica je seveda nekaj posebnega – je ne zavrneš. A kljub temu moramo gledati širšo sliko in misliti tudi na ekipo," je še pripomnil o taktiziranju in o oddani rumeni majici.

Po tekmi je nekaj besed povedal tudi zmagovalec etape Ben Healy: "Lani sem prvič zares začel verjeti, da mi lahko uspe. Posvetil sem se trdemu delu in trud se je obrestoval. Ko mi je uspelo ujeti beg, smo z ekipo stopili na plin in lovili prednost. Vedel sem, da bo ključni trenutek napad – uspel mi je presenetiti skupino, nato pa sem šel na vso moč do cilja." Še več o samem dogajanju na etapi pa si lahko pšreberete v spodnjem članku: