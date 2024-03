Pogosto v senci Pogačarja in Rogliča, a z visokimi cilji za naprej

Domen Novak je eden izmed predstavnikov generacije, ki je slovensko kolesarstvo v zadnjih letih dvignila na sam svetovni vrh. Čeprav je pogosto v senci svojih rojakov in tekmecev Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, je predvsem v primeru slednjega kot pomočnik pripomogel k marsikateremu njegovemu uspehu.

To je prišlo do izraza tudi ob nedavni Pogačarjevi zmagi na dirki po Kataloniji in potrdilo njegovo dobro pripravljenost v letošnji sezoni. "V primerjavi z lansko sezono sem letos veliko bolje pripravljen, saj predlani pol leta nisem dirkal. To se je zelo poznalo pri sami pripravi, saj v primeru daljšega premora precej težje prideš v formo," je dejal Novak in dodal, da mu je mnogo lažje tudi zaradi tega, ker je precej bolje spoznal način dela znotraj ekipe.

Na novinarski konferenci ob predstavitvi trase dirke po Sloveniji je bil prisoten, ker ima nekaj počitka po dirki po Kataloniji. "Po krajšem premoru me čakajo priprave na Valonsko puščico in Liege–Bastogne–Liege, ki jima bo sledil Giro." Po koncu dirke po Italiji bo imel jasen odgovor na to, ali bo nastopil tudi v Sloveniji, kjer si ne želi biti zgolj pomočnik, temveč želi doseči tudi dober rezultat, čeprav priznava, da bi to zanj lahko predstavljalo breme.