Poljakinja Niewiadoma osvojila Mont Ventoux in oblekla rumeno majico

Niewiadoma Phinney (Canyon), ki je Tour osvojila že leta 2024, a tedaj brez etapne zmage, je napadla na začetku vzpona na velikana Provanse, kot se tudi imenuje 1912 metrov visoka gora iz apnenca, in si že do pet kilometrov pred ciljem nabrala več kot minuto prednosti pred Demi Vollering in Švicarko Marlen Reusser v rumeni majici.
Skozi cilj je 31-letna Poljakinja prišla minuto in 16 sekund pred Volleringovo, tretja je bila Italijanka Elisa Longo Borghini, četrta pa Reusserjeva, ki je zaostala 1:46.
Niewiadomo in Volleringovo pred zadnjima etapama loči 15 sekund, Reusserjeva na tretjem mestu pa zaostaja 39 sekund.
"Sem povsem brez besed. Zmago želim posvetiti vsem, ki me spodbujajo v karieri. Med vzponom sem na cesti nepričakovano zagledala očeta, ki je navijal, zato sem se še bolj potrudila in upam, da je zdaj zelo ponosen," je dejala zmagovalka.
"Dobro mi je uspel načrt dirke, saj zaradi nasprotnega vetra na Mont Ventoux nisem želela imeti za seboj tekmovalk, ki jih bom vlekla proti vrhu. Otresla sem se Volleringove in Reusserjeve ter kot punčka na otroškem kolesu vrtela pedala do cilja," je dodala Niewiadoma, od leta 2024 s priimkom moža, ameriškega kolesarja Taylorja Phinneyja.
Dobro se je na mitski kolesarski gori znašla tudi edina predstavnica Slovenije na dirki Urška Žigart (AG Insurance Soudal Team), ki je zasedla 26. mesto z zaostankom 14:39 ter se v skupnem seštevku prebila na 32. mesto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.