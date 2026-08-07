Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Poljakinja Niewiadoma osvojila Mont Ventoux in oblekla rumeno majico

Lyon, 07. 08. 2026 18.50 pred dvema dnevoma 2 min branja 1

Avtor:
STA
Kasia Niewiadoma Phinney je prevzela rumeno majico na Dirki po Franciji.

Poljakinja Kasia Niewiadoma Phinney je z zmago na legendarni plešasti gori Ventoux naredila velik korak k drugemu naslovu na dirki po Franciji. Pred zadnjima etapama ima 15 sekund prednosti pred najbližjo zasledovalko, prvo kolesarko na lestvici Uci, Nizozemko Demi Vollering.

Niewiadoma Phinney (Canyon), ki je Tour osvojila že leta 2024, a tedaj brez etapne zmage, je napadla na začetku vzpona na velikana Provanse, kot se tudi imenuje 1912 metrov visoka gora iz apnenca, in si že do pet kilometrov pred ciljem nabrala več kot minuto prednosti pred Demi Vollering in Švicarko Marlen Reusser v rumeni majici.

Skozi cilj je 31-letna Poljakinja prišla minuto in 16 sekund pred Volleringovo, tretja je bila Italijanka Elisa Longo Borghini, četrta pa Reusserjeva, ki je zaostala 1:46.

Niewiadomo in Volleringovo pred zadnjima etapama loči 15 sekund, Reusserjeva na tretjem mestu pa zaostaja 39 sekund.

Kasia Niewiadoma Phinney je prevzela rumeno majico na Dirki po Franciji.
Kasia Niewiadoma Phinney je prevzela rumeno majico na Dirki po Franciji.
FOTO: Profimedia

"Sem povsem brez besed. Zmago želim posvetiti vsem, ki me spodbujajo v karieri. Med vzponom sem na cesti nepričakovano zagledala očeta, ki je navijal, zato sem se še bolj potrudila in upam, da je zdaj zelo ponosen," je dejala zmagovalka.

"Dobro mi je uspel načrt dirke, saj zaradi nasprotnega vetra na Mont Ventoux nisem želela imeti za seboj tekmovalk, ki jih bom vlekla proti vrhu. Otresla sem se Volleringove in Reusserjeve ter kot punčka na otroškem kolesu vrtela pedala do cilja," je dodala Niewiadoma, od leta 2024 s priimkom moža, ameriškega kolesarja Taylorja Phinneyja.

Urška Žigart
Urška Žigart
FOTO: Bobo

Dobro se je na mitski kolesarski gori znašla tudi edina predstavnica Slovenije na dirki Urška Žigart (AG Insurance Soudal Team), ki je zasedla 26. mesto z zaostankom 14:39 ter se v skupnem seštevku prebila na 32. mesto.

dirka po franciji kolesarstvo sedma etapa Phinney

Pogačarja in Rogliča zaradi plazov čaka spremenjena kraljevska etapa

Almeida kljub odstopu na Poljskem ostaja pomočnik Pogačarja v Španiji

24ur.com Nizozemka Vollering drugič najboljša po Franciji
24ur.com Mohorič tretji na predzadnji etapi, v skupnem seštevku drugi
24ur.com Soler zmagovalec 14. etape, Vingegaard korak bližje skupni zmagi
24ur.com Sprinterska etapa Loreni Wiebes, Urška Žigart v času zmagovalke
24ur.com Pogačar v kronometru premagal Van der Poela za pičlih 31 stotink
24ur.com Pogačar spet v rumenem: Razpletlo se je točno tako, kot smo načrtovali
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GUNDABAD
08. 08. 2026 10.43
buhvari, da se je ne omeni, kaj dobite plačano al kaj?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897