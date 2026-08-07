Poljakinja Niewiadoma osvojila Mont Ventoux in oblekla rumeno majico

Niewiadoma Phinney (Canyon), ki je Tour osvojila že leta 2024, a tedaj brez etapne zmage, je napadla na začetku vzpona na velikana Provanse, kot se tudi imenuje 1912 metrov visoka gora iz apnenca, in si že do pet kilometrov pred ciljem nabrala več kot minuto prednosti pred Demi Vollering in Švicarko Marlen Reusser v rumeni majici.

Skozi cilj je 31-letna Poljakinja prišla minuto in 16 sekund pred Volleringovo, tretja je bila Italijanka Elisa Longo Borghini, četrta pa Reusserjeva, ki je zaostala 1:46.

Niewiadomo in Volleringovo pred zadnjima etapama loči 15 sekund, Reusserjeva na tretjem mestu pa zaostaja 39 sekund.