Pomemben Vingegaardov pomočnik pred Tourom podaljšal pogodbo z Vismo

Matteo Jorgenson bo eden ključnih pomočnikov Danca Jonasa Vingegaarda v lovu na tretjo slavje na Touru (2022, 2023). Američan je od lanskega prihoda k nizozemski ekipi napravil velik korak naprej v razvoju in se razvil v vsestranskega in vzdržljivega kolesarja tudi na večdnevnih preizkušnjah.

Z ekipo Visma-Lease a Bike je dvakrat zapovrstjo osvojil dirko Pariz-Nica, na letošnji Tour pa prihaja s popotnico šestega mesta na kriteriju po Dofineji. Z Nizozemci imajo za zdaj dolgoročne pogodbe sklenjene Vingegaard (2028), Jorgenson (2029) in Belgijec Wout van Aert , ki bo do konca kariere ostal pri Vismi.

Dirka po Franciji, na kateri bo prvi favorit slovenski as Tadej Pogačar, se bo začela v soboto v Lillu in trajala vse do 27. julija. Na njej bodo nastopili še trije Slovenci - Primož Roglič, Matej Mohorič in Luka Mezgec.