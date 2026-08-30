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Kolesarstvo

Pomenljiv Pogačarjev (prvi) odziv iz bolnišnice

Madrid, 30. 08. 2026 09.56 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
A.V.
Tadej Pogačar

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar se je po nesrečnem sobotnem padcu na osmi etapi dirke po Španiji, zaradi katerega je bil prisiljen zaključiti svoj pohod na še edino manjkajočo lovoriko v sklopu prestižnih tritedenskih kolesarskih dirk, že oglasil iz bolnišnice ter z gesto in izrazom na obrazu navdušil številne sledilce na Instagramu.

Čeprav je priložnost za zmago na letošnji Vuelti splavala po vodi in bo obenem posledice (nesrečnega) padca občutil še nekaj časa, se je prvi kolesar sveta Tadej Pogačar v svojem (šampionskem) slogu že oglasil navijačem iz bolnišnice.

Zaščitna opornica okoli vratu ter povoji na obrazu in roki so verjetno zadnje skrbi, ki tarejo 27-letnega šampiona s Klanca pri Komendi, saj je veliko bolj boleče spoznanje, da je prepričljivo skupno zmago na dirki po Španiji preprečil trenutek nezbranosti.

Tadej Pogačar v prvem "odzivu" navijačem po grdem padcu na osmi etapi, ki mu je odnesel skupno zmago na letošnji dirki po Španiji.
Tadej Pogačar v prvem "odzivu" navijačem po grdem padcu na osmi etapi, ki mu je odnesel skupno zmago na letošnji dirki po Španiji.
FOTO: Instagram Tadeja Pogačarja

Pričujočo fotografijo je petkratni zmagovalec dirke po Franciji objavil v Instagram zgodbi, ki jo poleg vidnih ran "krasita" tudi jasen izraz na obrazu in gesta, ki pričata o šampionski naravi Tadeja Pogačarja.

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KOMENTARJI10

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mali.mato
30. 08. 2026 11.31
Bo moral še padce malo natrenirat, da se ne bo vsakič polomil.
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+1
1 0
PanAm
30. 08. 2026 11.23
Drži se Tadey....👍🍀🍀🍀
Odgovori
+5
5 0
aviktora
30. 08. 2026 11.12
😥
Odgovori
+1
1 0
Evridik
30. 08. 2026 11.12
Itak da je bogi in se mi smili , ampak "zmaga" na touru 2020 ostaja njegova črna pika za vedno .
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-8
1 9
nomis1
30. 08. 2026 11.28
če pa bi premagal belgijca, italijana ali danca pa bi takrat skakal od veselja a??? to je podobno kot oni ko so jezni na tepeža ker je premagal p.prevca v planico, da je nemec zmagal svetovni poklal....
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+0
1 1
Rock8
30. 08. 2026 10.44
Srečno Tadej💪
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+11
12 1
MasteRbee
30. 08. 2026 10.24
Z vsakim prevoženim kilometrom si bliže nesreči.
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-10
4 14
Ales Lozar
30. 08. 2026 10.32
Pogi maš to. Pa hitro okrevanje 💪
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+5
7 2
lakala28
30. 08. 2026 10.32
Naj Bog usliši vaše misli in nam nakloni vlado, kot si jo zaslužimo.
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-9
2 11
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