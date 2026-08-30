Pomenljiv Pogačarjev (prvi) odziv iz bolnišnice

Čeprav je priložnost za zmago na letošnji Vuelti splavala po vodi in bo obenem posledice (nesrečnega) padca občutil še nekaj časa, se je prvi kolesar sveta Tadej Pogačar v svojem (šampionskem) slogu že oglasil navijačem iz bolnišnice.

Zaščitna opornica okoli vratu ter povoji na obrazu in roki so verjetno zadnje skrbi, ki tarejo 27-letnega šampiona s Klanca pri Komendi, saj je veliko bolj boleče spoznanje, da je prepričljivo skupno zmago na dirki po Španiji preprečil trenutek nezbranosti.