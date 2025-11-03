Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Poslovil se je pionir slovenskega kolesarstva Alojz Bajc

Slovenija, 03. 11. 2025 12.18 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

V 94. letu starosti je 1. novembra umrl Alojz Bajc, olimpijec, ki je oral ledino razvoja kolesarstva v Sloveniji v petdesetih in začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, so danes sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Leta 1960 je za Jugoslavijo nastopil na olimpijskih igrah v Rimu, pozneje je deloval tudi kot trener.

Rojen je bil 20. aprila 1932 v Dupljah pri Vipavi. Kot vajenec se je zaposlil v mehanični delavnici v Ajdovščini, kamor se je vozil s kolesom in tako vzljubil ta šport. Dirkati je začel pri 17 letih za novogoriško športno društvo Železničar in že v prvi sezoni na svoji prvi dirki leta 1949 zasedel tretje mesto na gorskem prvenstvu Ljudske republike Slovenije in do konca kariere slovel kot specialist za vzpone. Od leta 1953 do konca kariere je nastopal za ljubljanski klub Odred, bil je tudi stalni član državne reprezentance.

Alojz Bajc
Alojz Bajc FOTO: Kolesarska zveza Slovenije

Sedemkrat je nastopil na dirki po Jugoslaviji, kjer se je uvrščal v prvo deseterico, in osemkrat na dirkah po Hrvaški in Sloveniji. Nastopal je tudi na mednarodnih amaterskih dirkah, štirikrat na dirki miru Varšava–Berlin–Praga, štirikrat na dirki po Avstriji, trikrat po Romuniji in na Tour de l'Europe v Belgiji, v Afriki pa na dirkah po Egiptu in Alžiriji. Petkrat je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu.

Vrhunec njegove kariere je bila udeležba na olimpijskih igrah 1960 v Rimu, na katerih je zasedel 69. mesto. Kolesariti ni nehal do pozne starosti, med letoma 1965 in 1969 je bil tudi trener kolesarske ekipe Odred. Leta 1969 mu je Kolesarska zveza Jugoslavije podelila zlato plaketo. Kolesarsko tradicijo sta v družini Bajc nadaljevala tudi sin Egon in vnuk Andi.

Alojz Bajc Smrt Kolesarstvo
Naslednji članek

Lazkano po začasnem suspenzu: Dopinga se nikoli nisem posluževal

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330