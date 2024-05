Pogačarja posvojili, v srcu nosijo Milana in Tiberija

OGLAS

Po 2142,6 kilometra 107. dirke po Italiji so izdatno vidni obrisi priljubljenosti kolesarjev med številnimi navijači ob progi, ki uvodni tritedenski dirki dajejo ritem, od starta do cilja etap. Že res, da na Apeninskem polotoku nimajo mojstra vrtenja pedal, sposobnega zmagati tritedensko dirko (ne še), a v prihodnjih sezonah se zna tudi to spremeniti. 'Posvojili' so Tadeja Pogačarja, z naklonjenostjo izkazano na vsakem koraku le dokazujejo, kako neskončno so si želeli, da 25-letnik s Klanca pri Komendi napade rožnato majico zmagovalca dirke.

Prikupil se jim je s svojo pripravljenosti uslišati želje številnih navijačev – tudi včeraj v Centu jih je kakšnih 100 debelo uro po dirki čakalo, da pride do kombija, ki ga odpelje proti hotelu, vse s ciljem oplemenititi zbirko podpisov, fotografij in sebkov v telefonu, z nečim od Pogija –, kar ni enostavno. Sploh ob osredotočenosti na zastavljeni cilj. Saj po prihodu v cilj vselej že razmišlja o naslednji etapi, priložnostih za povišanje prednost. A vredno se je spomniti njegovih besed z etape, ko je 9. maja na etapi s ciljem v Rapolano Termah dejal: "Lepo je slišati, ko navijači od starta do cilja, celih 180 kilometrov, kličejo tvoje ime!"

Tadej Pogačar je v rožnatem vse od 2. etape Dirke po Italiji. FOTO: AP icon-expand

Ne čudi, da si je tako želel dirkati na Giru, vedel je, kaj ga čaka, sploh, ker v Italiji uživa status na ravni nogometaša, množice pred avtobusom vselej čakajo na trenutek, da pogleda na množico, vrže med njih kakšno kolesarsko kapo, jim pomaha, se zahvali za podporo. In prav prihod Pogačarja na dirko predstavlja šestico na lotu za prireditelje, ki želijo povrniti ugled rožnati pentlji. Na startu si želijo zvezdnikov, ki lahko dnevno uživajo v vrhunski kavi, dobri hrani, vse boljši organizaciji, boljših hotelih, kot denimo na veliko bolj sloviti Dirki po Franciji. In tudi dirkanje je manj stresno. Pod dodatnim pritiskom domačini A če so Italijani dvakratnega zmagovalca Dirke po Franciji vzeli za svojega, so ta hip lahko zadovoljni, da navdušujejo tudi italijanski kolesarji. Obetavni 22-letnik Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) je vodilni v seštevku najboljših mladih kolesarjev na preizkušnji, 23-letni Jonathan Milan (Lidl-Trek) blesti na etapah, namenjenih sprinterjem. Po 4. in 11. etapi je bil najhitrejši še na petkovi 13. "Zelo sem vesel, ampak ne bi mi uspelo brez izjemne ekipe, ki jim dolgujem zahvalo za vso pomoč na Giru. Resnično uživam," je po etapi s ciljem v Centu razlagal sprinter iz Tolmeča, kraja z 10 tisoč prebivalci, ki je približno uro vožnje oddaljen od meje s Slovenijo: "V poletnih mesecih, ko delam daljše treninge, se pogosto odpravim tudi čez mejo. Trenirat s slovenskimi kolesarji, ko se ponudi priložnost."

Jonathan Milan je na letošnjem Giru dosegel že tretjo etapno zmago. FOTO: AP icon-expand

Milan je branilec naslova najboljšega sprinterja Gira, leta 2023 je dobil 2. etapo, nato pa vseskozi bil boj za vrhunske dosežke, tako da je v Rim pripeljal z vijoličasto majico najboljšega sprinterja. V dresu Bahraina je na 21. etapi, na zanj vijoličasto obarvanem kolesu, lovil še drugo etapno zmago, a hitrejši je bil Mark Cavendish. Kljub vsemu pa to ni spremenilo razpleta v sprinterskem seštevku.