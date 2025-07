Potolčeni Pogačar: Bal sem se, da se bom z glavo zaletel v robnik

Kljub številnim napadom velikega števila kolesarjev je bilo za Tadeja Pogačarja prvih 152 kilometrov 11. etape dirke po Franciji dokaj mirnih. Vse do enega od ovinkov približno pet kilometrov pred ciljem, ko je pred njega zapeljal eden od drugih kolesarjev in Slovenec je padel na tla. Športna poteza kolesarjev pred njim je poskrbela za to, da v skupnem seštevku ni zaostal za glavnimi tekmeci za končno zmago. Pogačar upa, da bo odrgnina na levem komolcu edina posledica nesrečnega padca.

"Po spustu smo se peljali zelo skupaj, Matteo Jorgenson in Jonas Vingegaard sta napadala in poskrbela, da smo vsi šli do roba svojih zmožnosti. V takih primerih želijo vsi ukrasti vsaj nekaj sekund, sledijo napadi, na žalost pa se je eden od kolesarjev odločil, da bo zavil na desno stran ceste. Ni me videl in zaletel se je v sprednji del mojega kolesa. Na srečo sem utrpel le manjšo odrgnino. Bal sem se, da se bom z glavo zaletel v robnik, na srečo pa je moja koža trda in me je upočasnila," je ključen trenutek etape opisal Tadej Pogačar, ki se je zaletel v Norvežana Tobiasa Johannessena.

Edina vidna posledica padca je bila odrgnina na njegovem levem komolcu in Pogačar upa, da bo ostalo pri tem. "Dokaj dobro sem. Malo sem potolčen, ampak doživel sem že hujše. Dan je bil od začetka do konca hektičen. Na koncu sem malo padel. Moram se zahvaliti glavnini, ki me je počakala. Etapa je bila več ali manj končana, ampak vseeno bi potreboval veliko energije, da bi jih sam ujel. Zelo sem jim hvaležen," se je po etapi ekipi Visma-Lease a Bike in ostalim zahvalil slovenski as.

"Vsa skupina je šla na desno in sledil sem jim. Pogačar je bil na radiu in zapela sva se. Seveda se to zgodi, a jasno, da si tega nisem želel. Tega si ne želi nihče. Potem smo ga počakali in upam, da je z njim vse v redu. Govoril sem z njim po etapi, rekel sem mu, da mi je žal, ampak nič nisem mogel storiti. Rekel mi je, da naj me ne skrbi," je po etapi za Eurosport dejal Johannessen.