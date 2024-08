Potrjeno: Roglič bo nastopil na Vuelti

Kot poroča ekipa Primoža Rogliča Red Bull BORA Hansgrohe, bo slovenski kolesar nastopil na dirki po Španiji. Rogličev nastop je bil zaradi padca na Dirki po Franciji pod velikim vprašajem, sedaj pa so v njegovi ekipi potrdili, da je slovenski as vendarle pripravljen za zadnjo tritedensko dirko v sezoni. Roglič je sicer Vuelto osvojil trikrat, lansko zmago pa bo branil njegov bivši moštveni kolega Sepp Kuss. Dirka se bo začela to soboto z vožnjo na čas.