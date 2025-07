'Povsem vseeno je, ali jih imam 10, eno ali nobene'

Sproščenost na obrazu. Iskrenost v izjavah. Zavedanje, da ta hip ni na ravni tistih, ki so pred Dirko po Franciji kotirali najvišje na stavnicah (kvota 26). Šele na petem mestu je. A to še ne pomeni, da Primož Roglič ni sposoben pokoriti svetovne elite, na Elizejske poljane zapeljati v rumeni majici zmagovalca dirke. Če bo ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sodelovala, kot je potrebno za končni uspeh kapetana, ni nič nemogoče. Vprašanje je le, kaj je tisto, kar so zapisali pod rubriko osrednji cilj v nemški ekipi s sedežem v Avstriji.

"Če sem iskren, mi je vseeno. Mislim, razmišljati o tem, ali onem ... Kot sem že povedal je povsem vseeno, ali imam deset zmag na Dirik po Franciji, eno ali pa nobene, to ne bo spremenilo moje kariere na bolje. Zmagal sem na nekaj dirkah. Na to sem prekleto ponosen. In tukaj bomo v prvi vrsti poskušali uživati," je za britanski ITV pred uvodno etapo 112. dirke povedal športnik s Kisovca, odgovoril na vprašanje o realnosti, da v Parizu stopi na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

39 sekund zaostanka za zmagovalcem uvodne etape s ciljem v Lillu Jasperjem Philipsenom in skupino kolesarjev, v kateri sta bila tudi zadnji zmagovalec Toura Tadej Pogačar in dvakratni zmagovalec francoske pentlje Jonas Vingegaard, ni zastrašujoča. Morda natanko tisto, kar Roglič potrebuje za še bolj mirno in sproščeno nadaljevanje Toura. Neobremenjenost s končnim uspehom.

Varno prispeli na cilj